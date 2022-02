Scholz an Putin: "Deeskalation dringend geboten"

Di, 15.02.2022, 15.46 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in Moskau "sehr besorgt" über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine geäußert. Deeskalation sei "dringend geboten, damit es keinen Krieg in Europa gibt", sagte Scholz nach seinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.