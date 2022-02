Tiefgehende Corona-Einschränkungen in Deutschland sollen fallen

Mo, 14.02.2022, 11.10 Uhr

Nach zahlreichen Ländern in Europa sollen demnächst auch in Deutschland viele Corona-Einschränkungen wegfallen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für ein Gipfeltreffen von Bund und Ländern am Mittwoch hervor.