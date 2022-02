US-Verstärkungstruppen in Wiesbaden eingetroffen

So, 06.02.2022, 11.19 Uhr

Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen in der Ukraine-Krise sind die ersten US-Truppenverstärkungen in Polen und Deutschland eingetroffen. Insgesamt 1700 der angekündigten 2000 US-Soldaten sollen in Polen stationiert werden, die restlichen 300 in Deutschland.