Weltweit Proteste gegen "Spiele der Schande" in Peking

Fr, 04.02.2022, 09.21 Uhr

Unmittelbar vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben Demonstranten weltweit einen Boykott des Sport-Events in Peking gefordert. In Lausanne zogen hunderte Demonstranten vor den Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), um gegen Menschenrechtsverletzungen in Tibet zu protestieren.