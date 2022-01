Andrea Nahles: Ex-SPD-Chefin soll Bundesagentur für Arbeit führen

Zweieinhalb Jahre nach ihrem vollständigen Rückzug aus der Politik soll die ehemalige Bundesarbeitsministerin und einstige SPD-Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden. Arbeitgeber und Gewerkschaften schlugen die 51-Jährige am Dienstag in einer abgestimmten Mitteilung als Nachfolgerin des bisherigen BA-Chef Detlef Scheele vor. Der 65-Jährige wechselt in diesem Jahr in den Ruhestand.

Andrea Nahles: Auf die Ex-Arbeitsministerin warten große Aufgaben

Die Bundesregierung muss dem gemeinsamen Personalvorschlag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des Deutsche Gewerkschaftsbunds (DGB) noch zustimmen. Bereits Anfang Dezember war in Medienberichten Nahles‘ Namen als Nachfolgerin für Scheele genannt worden. Für Nahles wäre der neue Posten die Rückkehr auf die große Bühne, auch wenn sie als Vorsitzende der Bundesagentur formal ihrem einstigen Amtsnachfolger im Arbeitsministerium, dem SPD-Politiker Hubertus Heil, unterstellt ist.

Nahles hatte im Juni 2019 nach massiver Kritik aus den eigenen Reihen sowohl den Partei- wie den Fraktionsvorsitz niedergelegt und auch nicht erneut für den Bundestag kandidiert. Zuletzt war Nahles Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, einer nachrangigen Behörde des Bundesfinanzministeriums, das zuletzt vom heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geführt wurde.

