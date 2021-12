Hongkong: Weitere Demokratie-Statuen entfernt

Fr, 24.12.2021, 12.18 Uhr

Erst die "Säule der Schande" nun die "Göttin der Demokratie": In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ist eine weitere symbolträchtige Statue auf einem Universitätscampus abgebaut worden. Sie erinnerte an die Niederschlagung der Tiananmen-Proteste in Peking 1989.