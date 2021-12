Polizei stoppt "Querdenker"-Aufzüge in Leipzig

Mehrere tausend Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Samstag in Leipzig demonstriert. Laut Polizei wurden mehrere Aufzüge mit Teilnehmerzahlen jeweils in dreistelliger Höhe im Innenstadt-Bereich gestoppt.