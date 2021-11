Corona-Gipfel heute live: Wann ist die Pressekonferenz von Angela Merkel?

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter angestiegen. Der Wert stieg auf 336,9 und erreichte damit den elften Tag in Folge einen neuen Höchststand. Binnen 24 Stunden wurden 65.371 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 264 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.

Die Pandemie entwickelt sich dramatisch, die vierte Corona-Welle hat Deutschland fest im Griff. Aus diesem Grund werden Bund und Länder in Zukunft wieder regelmäßig über die Corona-Lage beraten.

Am Donnerstag findet ab 13 Uhr die Ministerpräsidentenkonferenz statt, bei der auch die geschäftsführende Bundeskanzlerin dabei ist. Nach den Beratungen zwischen Bund und Ländern wird sich Angela Merkel zur aktuellen Corona-Lage äußern.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Michael Müller, dem noch amtierenden Regierenden Bürgermeister von Berlin, werden am Donnerstagnachmittag die neuen Beschlüsse und Maßnahmen vorgestellt.

Corona-Gipfel: Die wichtigsten Themen

Wichtige Aspekte in den Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder und Merkel dürften nicht nur die Impfstrategie und damit die Booster-Impfung für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Vor allem die Frage, ob das öffentliche Leben für Ungeimpfte noch weiter eingeschränkt werden soll, steht im Raum. Auch interessant: Corona: Wie könnte eine Impfpflicht aussehen?

In den vergangenen Tagen haben sich bereits einige Politiker und Experten für eine flächendeckende 2G-Regelung ausgesprochen. 2G plus wird ebenfalls in Betracht gezogen. Auch ein weiterer Lockdown als Mittel zur Pandemiebekämpfung wird bereits öffentlich diskutiert.

Entsprechend müssten sich Bürgerinnen und Bürger auf mögliche Kontaktbeschränkungen einstellen, die wiederum den Ablauf des diesjährigen Weihnachtsfests bestimmen würden. (day) Lesen Sie auch: Booster-Impfungen: Droht jetzt neues Chaos im Dezember? (fmg/dpa)

