Bundestagswahl: Scholz will schnell über Ampel-Koalition sondieren

Die SPD hat die Bundestagswahl 2021 gewonnen

SPD hat FDP und die Grünen zu Sondierungsgespräche für mögliche Koalitionsverhandlungen eingeladen

Olaf Scholz steuert eine Ampel-Koalition an

Armin Laschet strebt eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP an

NRW-CDU dementiert Vorentscheidung zur Laschet-Nachfolge

FDP ruft die Union dazu auf, ihre Bereitschaft zu möglichen Koalitionsgesprächen zu klären

Berlin. Seit dem 26. September ist es offiziell: Die SPD hat mit Olaf Scholz die Bundestagswahl 2021 gewonnen. Mit 25,7 Prozent haben die Sozialdemokraten mehr Zuspruch als die CDU/CSU erhalten. Die Union konnte mit Kanzlerkandidat Armin Laschet nur 24,1 Prozent erzielen - es handelt sich um das schlechteste Ergebnis der Union bei einer Bundestagswahl. Die Grünen mit Annalena Baerbock sind mit 14,8 Prozent der Stimmen die drittstärkste Kraft im Bundestag.

Ergebnis der Bundestagswahl 2021:

SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Die Linke Sonstige 25,7 24,1 14,8 11,5 10,3 4,9 8,7

299 von 299 Wahlkreisen sind ausgezählt. Die Daten stammen vom Bundeswahlleiter (Stand 4.30 Uhr) und sind in Prozent angegeben.

Die Koalitionsgespräche laufen aktuell auf Hochtouren: Olaf Scholz schlägt eine Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP vor. Laut SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist die Partei nun auch schon bereit, die Sondierungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung zu starten. Medienberichten zufolge sei Robert Habeck im Falle eine Regierungsbeteiligung bereits als Vize-Kanzler gesetzt. Zu den Gerüchten äußerte sich der Grünen-Vorsitzende allerdings noch nicht. Habeck halte es "für unangemessen", jetzt Personalfragen zu diskutieren.

Derweil warb Armin Laschet bis zuletzt für eine Jamaika-Koalition. Allerdings wächst die Kritik an Laschet ungemein. So wären nicht nur 70 Prozent der Bürger für seinen Rücktritt - selbst aus den eigenen CDU-Reihen werden Rücktrittsforderungen laut. Alle wichtigen Hintergrund-Infos und Nachrichten zur Wahl finden Sie hier im News-Ticker.

Bundestagswahl-News von Dienstag, 28. September:

11.39: Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, hat die Union dazu aufgerufen, ihre Bereitschaft zu möglichen Koalitionsgesprächen schnellstmöglich klären. Bis Ende der Woche sollten alle Parteien "sprechfähig" sein, so Buschmann im "Deutschlandfunk". Schließlich kämen aus der Union unterschiedliche Signale - so wollten einige regieren, andere wiederum nicht. Dies müsse nun innerhalb der Partei geklärt werden. Das Ziel der FDP sei eine "Koalition mit Ambitionen", die nicht schon nach zwei Jahren am Ende sei, betonte Buschmann.

Trittin gegen frühzeitige Postenverteilung durch Grünen-Chefs

11.28 Uhr: Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat seine Partei davor gewarnt, sich schon jetzt auf die Verteilung von Posten festzulegen. "Wir verhandeln eine Regierung, die Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad bringt", sagte der frühere Umweltminister und Fraktionschef im Bundestag dem "Spiegel". Danach werde entschieden, wer welchen Posten bekommt. "Das entscheidet die Partei und nicht nur zwei Personen in persönlichen Gesprächen." Damit kritisierte Trittin die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Habeck hatte am Montag auf die Frage, wer bei einer Regierungsbeteiligung den Posten des Vizekanzlers übernehmen wird, gesagt: „Gehen Sie davon aus, dass wir komplett sortiert sind.“

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Online) berichtete, dass die beiden sich schon vor längerer Zeit für den Fall eines schlechten Wahlergebnisses auf Habeck als Vizekanzler verständigt hätten. Der Deutschen Presse-Agentur wurden die Angaben aus Parteikreisen bestätigt. Die Nummer eins im Wahlkampf wäre damit in der neuen Regierung nur noch die Nummer zwei der Grünen. Die beiden Parteivorsitzenden sind bei der Bundestagswahl zwar als Spitzenduo angetreten, Baerbock hatte als Kanzlerkandidatin aber eine herausgehobene Rolle.

NRW-CDU dementiert: Noch keine Vorentscheidung zur Laschet-Nachfolge

11.25 Uhr: Die nordrhein-westfälische CDU hat einen Medienbericht zur Nachfolge von Armin Laschet als Ministerpräsident und CDU-Landeschef dementiert. Dort war spekuliert worden, der CDU-Landesvorstand habe am Montagabend bereits "einmütig" den Wunsch geäußert, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst solle die Nachfolge antreten.

Der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, dementierte das am Dienstag in Düsseldorf und bekräftigte in einer Mitteilung das vom Landesvorstand beschlossene Verfahren: "Der Landesvorstand begrüßt das Angebot von Armin Laschet, mit den für die anstehende Neuaufstellung zentralen Persönlichkeiten in Partei und Fraktion in dieser und der kommenden Woche die notwendigen Gespräche zu führen." Der Fahrplan für die inhaltliche und personelle Neuaufstellung stehe. Auf dem Landesparteitag am 23. Oktober in Bielefeld werde ein neuer Landesvorstand gewählt. Bereits "deutlich früher" werde Laschet dem Landesvorstand "einen Personalvorschlag unterbreiten, der den Erfolg der NRW-CDU auch in Zukunft garantiert".

Harbarth zu Wahlpannen: Nicht jeder Mangel führt zur Ungültigkeit

11.23 Uhr: Die Pannen am Wahlsonntag in Berlin gefährden nach Einschätzung von Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth nicht zwangsläufig das Ergebnis der Bundestagswahl. Der Staat sei seinen Bürgern "zur Organisation und Durchführung einer möglichst störungs- und fehlerfreien Bundestagswahl verpflichtet", sagte Harbarth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Dies schließe die Bereitstellung von Urnen und Wahlzetteln ein. Nicht jeder Mangel führe allerdings zur Ungültigerklärung der Wahl.

Selbst wenn möglicherweise die gesetzmäßige Zusammensetzung des Bundestags berührt sein sollte, müsse eine Wahl nicht notwendig wiederholt werden, erläuterte Harbarth. "Grundsätzlich gilt: Das Interesse an der Bestandserhaltung einer gewählten Volksvertretung ist gegen die Auswirkungen des Wahlfehlers abzuwägen."

CDU-Wirtschaftsflügel im Südwesten fordert umfassende Erneuerung

11.22 Uhr: Nach dem historisch schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl fordert der CDU-Wirtschaftsflügel im Südwesten "eine rasche inhaltliche und personelle Erneuerung" der Partei in Bund und Land. Das "zweite desaströse Wahlergebnis nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg" stelle das Überleben der CDU als Volkspartei in Frage, teilte die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg (MIT) am Dienstag in Stuttgart mit.

Wirtschaftspolitiker wie Carsten Linnemann und Friedrich Merz nicht gleich "in herausgehobener Position" in den Wahlkampf eingebunden zu haben, habe sich nun "gerächt", teilte der Wirtschaftsflügel mit. Bei der Frage nach der Wirtschaftskompetenz sei die CDU um 25 Prozent abgestürzt, zudem habe sie bei Selbstständigen einen Verlust von 10 Prozent der Stimmenanteile hinnehmen müssen. "Diese erdrutschartigen Verluste beim Thema Wirtschaft gefährden massiv den Markenkern der CDU", sagte der MIT-Landesvorsitzende Bastian Atzger am Dienstag. "Wir müssen beim Thema Wirtschaft das Ruder herumreißen und einen parteiweiten Neustart wagen."

Altmaier gratuliert SPD, Grünen und FDP zum Wahlergebnis

11.16 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat SPD, Grünen und FDP zu deren Abschneiden bei der Bundestagswahl gratuliert. Gleichzeitig stellte Altmaier am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv klar, dass die Union keinen Auftrag

habe, die Regierungsbildung voranzutreiben.

"Dazu gehört die Feststellung, dass wir denen gratulieren, die bei dieser Wahl Stimmen hinzugewonnen haben", sagte er. Man könne selbstbewusst darauf hinweisen, dass die Union noch zweitstärkste Kraft sei. Mit Blick auf mögliche Jamaika-Sondierungen sagte Altmaier: "Wir formulieren keinen Regierungsanspruch, der gottgegeben ist, aber wir entziehen uns nicht unserer staatspolitischen Verantwortung."

SPD zu Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP noch in dieser Woche bereit

10.19 Uhr: Die SPD ist bereit, die Sondierungen mit Grünen und FDP zur Bildung einer gemeinsamen Regierung in einer auch als Ampel bezeichneten Koalition noch in dieser Woche zu starten. Einer entsprechende Einladung ist am Montag an die beiden Parteien ergangen, wie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag vor ersten Beratungen der SPD-Abgeordneten in Berlin sagte. "Es geht darum, dass wir konzentriert in die Gespräche gehen", hob er hervor.

Mit Blick auf die vor vier Jahren gescheiterten Gespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition unter Führung der Union sagte Mützenich an die Adresse von Grünen und FDP: "Beide Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, das sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird." Grüne und FDP wollen zunächst untereinander Gespräche führen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Nach Angaben des "Spiegel" sollen diese Gespräche am Mittwoch beginnen.

Wir starten einen neuen Blog zur Bundestagswahl. Alle bisherigen Nachrichten zur Bundestagswahl 2021 lesen Sie hier.

(fmg/dpa/afp)

