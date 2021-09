Doppelwahl in Mecklenburg-Vorpommern: Landtagswahl begonnen

Schwerin/Berlin Die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern sind auch zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. In Umfragen liegt die SPD vorn.

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Sonntag dürfte die SPD erneut stärkste Kraft werden und sogar noch zulegen. Damit könnte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig weiter die Regierung anführen. Offen ist, welche Koalitionspartner sich die Sozialdemokraten ins Boot holen.

In Mecklenburg-Vorpommern hat parallel zur Bundestagswahl am Sonntag die Wahl eines neuen Landtags begonnen. Die Wahlberechtigten in dem Bundesland sind aufgerufen, die 71 Abgeordneten des Parlaments in Schwerin zu bestimmen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) strebt als Spitzenkandidatin ihrer Partei eine zweite Amtszeit an.

Die Sozialdemokraten können Umfragen zufolge mit deutlichen Zugewinnen rechnen. Darin lag die SPD mit einem Stimmenanteil von bis zu 40 Prozent klar vor allen anderen Parteien. Als zweitstärkste Kraft könnte genau wie vor fünf Jahren die AfD in den Landtag einziehen - sie erreichte in Umfragen bis zu 18 Prozent.

CDU könnte schlechtestes Ergebnis einfahren

Der CDU mit Spitzenkandidat Michael Sack drohen im Vergleich zur Wahl 2016 weitere Verluste sowie ein Ergebnis um die 15 Prozent. Der Union könnte damit ihr bislang schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bevorstehen.

Die Linke hat gute Chancen, weiterhin im Parlament vertreten zu sein. Die Grünen und die FDP können nach fünf beziehungsweise zehn Jahren auf eine Rückkehr in den Landtag hoffen - klar ist das aber noch nicht. Es wäre seit 1990 das erste Mal, dass sechs Parteien im Landtag vertreten wären.

Mecklenburg-Vorpommern: Diese Koalitionen sind möglich

Seit mittlerweile 23 Jahren stellt die SPD stellt in dem nordostdeutschen Bundesland die Regierungschefin oder den Regierungschef. Umfragen zufolge wäre nach der Wahl eine Fortsetzung der derzeitigen Koalition aus SPD und CDU rechnerisch genauso möglich wie eine Zusammenarbeit der SPD mit der Linken. Auch Bündnisse, in denen die SPD mit zwei anderen Parteien regiert, wären denkbar.

Im Vorfeld der Wahl wich Schwesig wich Fragen nach ihren Koalitionspräferenzen aus. Sie verwies darauf, dass die SPD in Mecklenburg-Vorpommern seit den späten 90er Jahren in Regierungsbündnissen sowohl mit der Linken als auch mit der CDU verlässlich zusammengearbeitet habe.

Hoher Anteil bei der Briefwahl

Zur Abstimmung über Bundestag und Landtag aufgerufen sind in Mecklenburg-Vorpommern etwa 1,32 Millionen Wahlberechtigte. Dazu öffnen ab 8.00 Uhr landesweit rund 1650 Wahllokale. In den sechs Bundestagswahlkreisen bewerben sich in dem Bundesland laut Landeswahlleiterin 129 Kandidatinnen und Kandidaten um die Mandate.

Ein beträchtlicher Teil der Wahlberechtigten hat schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Es wird damit gerechnet, dass der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler in Folge der Corona-Pandemie deutlich höher sein wird als bei der Landtagswahl 2016. Damals hatten 20 Prozent der Wähler ihre Stimme mit der Post abgegeben.

