Scholz wirbt zum Wahlkampf-Abschluss in Potsdam um Stimmen

Sa, 25.09.2021, 17.10 Uhr

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat auf seiner letzten Veranstaltung vor der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis in Potsdam noch einmal um Stimmen geworben. Neben der Sozialpolitik stellte er den Klimawandel in den Mittelpunkt seiner Rede.