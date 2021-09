Bundestagswahl: Hochrechnung sieht SPD vorn - So geht es jetzt weiter

Wahlergebnis SPD nach Bundestagswahl: So geht es für den Sieger weiter

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat im Wahlkampfendspurt seine ablehnende Haltung zu Steuersenkungen bekräftigt. Wer wie Politiker aus der Union und der FDP solche Forderungen erhebe, "der kann nicht rechnen", sagte Scholz bei einer Kundgebung in Köln.

Berlin Erst zum dritten Mal in ihrer Geschichte geht die SPD als stärkste Partei aus einer Bundestagswahl hervor. Was fängt sie mit dem Sieg an?