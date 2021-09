Bundestagswahl: So laufen Koalitionsverhandlungen ab

Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt - und die Farbenspiele möglicher Regierungsbündnisse sind überaus bunt. Ein Überblick über mögliche Koalitionen.

Bundestagswahl So laufen die Koalitionsverhandlungen nach dem Wahltag

Bei der Bundestagswahl am Sonntag werden die politischen Karten in Deutschland neu gemischt. Das Wahlergebnis, das die Wählerinnen und Wähler mit ihrem Votum herbeiführen, ist die Grundlage für die Bildung einer neuen Regierung.

Eine Kandidatin und zwei Kandidaten stehen für die Spitze der Regierung bekanntlich bereit: Olaf Scholz für die SPD, Armin Laschet für die Union und Annalena Baerbock für die Grünen. Einer oder eine von diesen Dreien wird die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) antreten, die nach 16 Jahren Kanzlerschaft abtritt.

Da höchst wahrscheinlich auch bei dieser Wahl keine Partei die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen wird, müssen sich erneut mehrere Parteien zusammentun, um als Koalition gemeinsam auf mehr als die Hälfte der Sitze im Bundestag zu kommen. Über Jahrzehnte reichten hierfür zwei Partner. Mehr zum Thema: Bundestagswahl: Welche Koalitionen sind realistisch?

Erstmals dürfte Deutschland nach der Wahl von einem Dreierbündnis regiert werden

In den vergangenen acht Jahren waren dies Union und SPD, wobei die Union aus zwei Parteien besteht, nämlich CDU und CSU. Doch erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik dürfte es nach dieser Bundestagswahl anders kommen. Dann werden sich rechnerisch voraussichtlich drei Partner finden müssen, um gemeinsam eine Koalitionsmehrheit zustande zu bringen.

Und schon jetzt ist klar: Wenn mehr Parteien als bisher am Tisch sitzen, können die Verhandlungen über Ziele und Ausrichtung einer gemeinsamen Bundesregierung deutlich länger dauern. Was das bedeuten kann, ließ sich bereits vor vier Jahren beobachten.

Damals gab es sogar zweimal Koalitionsverhandlungen. Einmal versuchten Union, Grüne und FDP, sich auf ein Jamaika-Bündnis zu einigen. Das scheiterte an den Liberalen, die ausstiegen. Danach mussten sich Union und SPD zusammenraufen, um sich weitere vier Jahre gemeinsam in einer Großen Koalition zu arrangieren. Lesen Sie hier: Jamaika, Ampel und R2G: So heißen die Koalitionen

Erstplatzierte Partei muss nicht automatisch Kanzler stellen

Die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2017 geriet zu einem Kraftakt, der ein halbes Jahr andauerte. Erst im März 2018 hatte Deutschland eine neue Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Diesmal dürfte es keineswegs einfacher werden.

Für gewöhnlich stellt die Wahlsiegerin, also die Partei mit dem besten Wahlergebnis, die Kanzlerin oder den Kanzler und lädt potenzielle Regierungspartner zu Koalitionsgesprächen ein. Doch auch der Zweitplatzierte kann die Regierung anführen, wenn er gemeinsam mit anderen Parteien auf eine Mehrheit kommt. Lesen Sie auch: Spitzenkandidaten: Was steht für sie auf dem Spiel?

Nach der Bundestagswahl 1976 war das zum Beispiel so. Damals erhielt zwar die Union die meisten Stimmen, die Regierung bildeten später aber SPD und Liberale. Ähnliche Szenarien sind auch diesmal denkbar. Es würde die Suche nach einer Koalition zusätzlich kompliziert machen.

Eine Groko wird wohl das einzig mögliche Zweierbündnis, gilt aber als unwahrscheinlich

Zuletzt führte in Umfragen SPD-Kandidat Scholz. Doch sollte ein zweitplatzierter Laschet eine Mehrheit etwa mit Grünen und FDP zustande bringen, könnte auch er Kanzler werden. Es wäre dann ein Jamaika-Bündnis - benannt nach den Farben der Flagge des Karibik-Staats - und jene Konstellation, die vor vier Jahren knapp nicht zustande kam.

Scholz wiederum hätte voraussichtlich die Möglichkeit, mit FDP und Grünen ein Ampel-Bündnis (Rot-Gelb-Grün) zu schmieden. Oder er verhandelt mit Grünen und Linkspartei über Rot-Grün-Rot. Grünen-Kandidatin Baerbock dürfte es indes zumindest laut den jüngsten Umfragen schwerer haben, als Kanzlerin eine Regierung anzuführen. Sie landet derzeit auf Platz drei nach Scholz und Laschet.

Es gäbe auch noch andere Koalitionsvarianten, die aber allesamt als wenig wahrscheinlich gelten. Dies sind vor allem Bündnisse, bei denen Union und SPD wieder gemeinsam am Tisch säßen. Doch das wollen beide nicht. Rechnerisch dürfte es dennoch erneut knapp für eine Große Koalition reichen. Zudem sind weitere Dreierbündnisse mit Beteiligung von Union und Sozialdemokraten denkbar. Auch interessant: Wahltag und Auszählung: Wie ist der Ablauf am 26. September?

Jamaika, Kenia, Ampel, Rot-Grün-Rot - Viele Dreierbündnisse sind rechnerisch wohl drin

In jedem Fall eine satte Mehrheit gäbe es etwa für ein so genanntes Kenia-Bündnis aus Union, SPD und Grünen. Hier ist die Nationalflagge des ostafrikanischen Landes namensgebend. Auch eine „Deutschland“-Koalition (Schwarz-Rot-Gelb) aus Union, SPD und FDP wird rechnerisch wohl möglich.

Bis Klarheit herrscht, welche Konstellation Deutschland in den nächsten vier Jahren tatsächlich regiert, kann Zeit vergehen. Einen per Verfassung vorgeschriebenen Zeitrahmen gibt es nicht. Zunächst führen die Parteien Sondierungen. Das ist eine Art politisches Beschnuppern, um herauszufinden, was miteinander machbar ist. Bereits dieser erste Schritt kann dauern. Mehr zum Thema Bundestagswahl: Ergebnisse und Prognosen: Wann werden sie veröffentlicht?

SPD und Union können auch parallel zueinander sondieren, um auszuloten, ob und welche Koalitionsmöglichkeiten es gibt. Meist finden Sondierungen an einem neutralen Ort wie den Räumlichkeiten der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft statt.

Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft wurde durch Jamaika-Gespräche bekannt

Dies ist ein Treffpunkt für Bundestagsabgeordnete aller Parteien, direkt neben dem Berliner Reichstag gelegen. Bekannt wurde vor allem der Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft, nachdem sich dort 2017 die Jamaika-Unterhändler regelmäßig den Fotografen zeigten.

Wenn nach Abschluss der Sondierungen irgendwann klar ist, wer mit wem will oder gegebenenfalls nicht will, ist Zeit für den nächsten Schritt. Dann beginnen die eigentlichen Koalitionsverhandlungen zwischen den beteiligten Parteien. Auch hier können zwei Verhandlungsrunden parallel stattfinden, etwa eine geführt von Laschet und eine von Scholz. Die Gespräche können sich über viele Wochen hinziehen. Auch interessant: Wer um den Einzug in den Bundestag zittern muss

Am Ende der Verhandlungen steht im Idealfall ein Koalitionsvertrag, falls es nicht zu einem Abbruch der Gespräche kommt. Im Vertrag wird schriftlich festgehalten, welche gemeinsamen Ziele sich eine Regierung gibt. Oft stehen hinter einzelnen Kapiteln stundenlange Verhandlungen zu Detailfragen. Die Kompromisssuche dürfte auch diesmal im Fall von Dreiergesprächen aufwendig werden.

Koalitionsverhandlungen drehen sich erst um politische Themen, dann um Posten und Personal

Wenn die Inhalte schließlich geeint sind, geht es um Posten und Personal. Dann wird verhandelt, welche Partei welches Ministerium bekommt und wer wie viele Ministerinnen und Minister ins Kabinett entsenden darf. Auch das ist meist beinharte Verhandlungssache, bei der jede Seite so viel rausschlagen möchte wie möglich. Welche Personen die Parteien für „ihre“ Ministerposten benennen, entscheiden sie selbst.

Sind auch diese Fragen geklärt, ist die Koalition auf der Zielgeraden. Bevor die neuen Regierungspartner den Koalitionsvertrag und auch das neue Personal öffentlich vorstellen, stimmen meist noch die beteiligten Parteien hierzu ab - entweder auf einem Parteitag oder per Mitgliederentscheid wie bei der SPD im Jahr 2018. Danach müssen die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler vom Bundestag gewählt werden.

