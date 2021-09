Bundestagswahl in Schleswig-Holstein: Ergebnisse & Hochrechnung

Berlin Am 26. September ist Bundestagswahl. Wie haben die Menschen in Schleswig-Holstein gewählt? Hier finden Sie das Ergebnis im Überblick.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Im nördlichsten Bundesland wird am 26. September in elf Wahlkreisen gewählt. In Schleswig-Holstein regiert seit 2017 eine Koalition, die es bald vielleicht auch im Bund geben könnte: Daniel Günther (CDU) ist Ministerpräsident eines Bündnisses aus CDU, Grünen und FDP – auch unter "Jamaika"-Koalition bekannt.

Bei der Bundestagswahl entscheiden die Wahlberechtigten nicht nur, wer für die Wahlkreise von "Flensburg – Schleswig" bis "Lübeck" direkt in den Bundestag einzieht, sondern auch, wer dank Zweitstimmen über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag einzieht. Die Ergebnisse der Bundestagswahl in Schleswig-Holstein finden Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel. Bis dahin sehen Sie hier die aktuellste bundesweite Umfrage.

Bundestagswahl 2021: Welche Parteien treten in Schleswig-Holstein an?

Damit eine Partei über die rechte Spalte auf dem Stimmzettel per Zweitstimme wählbar ist, muss die jeweilige Landesliste zur Wahl zugelassen werden. In Schleswig-Holstein stehen nun insgesamt 21 Parteien oder politische Vereinigungen auf dem Wahlschein.

Diese Parteien können in Schleswig-Holstein bei der Bundestagswahl 2021 mit der Zweitstimme gewählt werden:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands ()

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

(fmg)

