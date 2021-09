Joe Laschet & Gloria Burkandt: Was die Politiker-Kinder für die Zukunft planen

Der Bundestagswahlkampf läuft auf Hochtouren. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, und CSU-Chef Markus Söder standen an diesem Wochenende besonders im Rampenlicht: Am Samstag war der CDU-Vorsitzende Laschet Redner beim CSU-Parteitag in Söders Heimatstadt Nürnberg.

Dort empfing Bayerns Ministerpräsident den Regierungschef aus Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag tritt Laschet dann in einem zweiten TV-Triell gegen die politische Konkurrenz an. Es ist eine umfassende mediale Präsenz in diesen Tagen.

Söders Tochter und Laschets Sohn suchen die große Bühne abseits der Politik

Der Drang nach öffentlicher Wahrnehmung scheint sich auf den Nachwuchs der beiden konservativen Politiker übertragen zu haben. Die Suche nach der großen Bühne lässt sich auch hier beobachten, genauer gesagt bei Söders erwachsener Tochter Gloria-Sophie und bei Laschets erstem Sohn Johannes, auch Joe genannt.

Beide Kinder haben zwar Wirkungsbereiche abseits der Politik gewählt. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung bleiben sie immer auch Sprösslinge ihrer prominenten Väter und stehen damit unter besonderer Beobachtung. Gleichzeitig steigert die Bekanntheit der Politiker Laschet und Söder auch das öffentliche Interesse an deren Nachwuchs.

Gloria-Sophie spricht über ihre Karriere-Pläne als Model

So sorgte Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt erst in diesen Tagen für viel Blitzlicht: Bei einer Veranstaltung am Rande der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München trat die 22-jährige in einem weißen, rückenfreien Hosenanzug und hohen Sandalen auf und berichtete über ihre Karriere-Pläne als Model.

Sie wolle parallel zu ihrem Wirtschaftsstudium modeln, "um was nebenbei zu verdienen", erzählte die gebürtige Nürnbergerin, die aus einer vorehelichen Beziehung Söders stammt. Sie würde es auch erwägen, "nach Paris zu ziehen oder nach New York", sagte sie einem Fernsehreporter. Einen Vertrag mit einer Agentur hat sie Berichten zufolge bereits.

Promi-Portale zeigten sich begeistert von der jungen Politiker-Tochter. "1,85 Meter, unglaublich lange Beine, ein wunderschönes Lachen", schrieb die "Bunte". Vom eleganten Outfit "mit extra Glam-Faktor" schwärmte "Gala", "sie hat einfach Stil".

Gloria Sophie über Söder: "Ich bin schon stolz auf meinen Vater, er ist ein toller Mensch"

Auf Instagram zeigt sich Gloria-Sophie auch mit Papa Markus, zu dem sie ein gutes Verhältnis habe. "Ich bin schon stolz auf meinen Vater, er ist ein toller Mensch und ein toller Vater", berichtet sie dem TV-Team. Und: "Ich hab die Charakterzüge wie er." Sie sei zielstrebig und ehrgeizig, "es ist alles eine Frage der Disziplin". In die Politik wie ihr Vater wolle sie "erstmal nicht", betonte sie, "ich halt mich da raus".

Auch Johannes Laschet, Sohn des Unionskanzlerkandidaten, sucht das Rampenlicht, und zwar als Influencer und Mode-Blogger. Auf Instagram bezeichnet er sich selbst als "Enthusiast of classic menswear", also als Fan klassischer Herrenmode.

Laschets Sohn präsentiert sich als Gentlemen und Dandy

Auf der Plattform ist er auf Fotos als Gentleman und Dandy zu sehen, mal mit Hut, Sonnenbrille, Anzug, lässig mit offenem Hemd, Pfeife oder teurer Uhr. Mehr als 96.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Anders als Söders Tochter geriet Laschets Sohn im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit aber durchaus in die politische Debatte.

Im Zuge der Corona-Bekämpfung hatte das Land Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2020 unter Regierungschef "Laschet dem Älteren" Alltagsmasken im Wert von 1,25 Millionen Euro beim Modeherstellers Van Laack aus Mönchengladbach bestellt.

Vermittlung des Sohns bei Masken-Einkauf bringt Vater Laschet in Erklärungsnot

Laschets Sohn arbeitet mit der Firma seit längerem zusammen. Unternehmensinhaber Christian von Daniels machte wenig später in einem Interview publik, dass sein Werbe-Partner "Joe" Laschet den Kontakt zum Vater, dem Ministerpräsidenten, hergestellt hatte.

Der Fall sorgte für erhebliches Aufsehen. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Sohn Joe arbeitet weiter an seiner Karriere als Modeblogger, während Vater Armin darum kämpft, nach der Bundestagswahl die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel anzutreten.

