Steinmeier zu Extremwetter: "Umfassendere Vorsorge treffen"

Nach dem Gedenkgottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Aachen dazu aufgerufen, den Klimawandel entschlossen zu bekämpfen. Deutschland müsse sich darauf einstellen, in Zukunft häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen zu werden. „Und wir müssen viel umfassender Vorsorge treffen, um uns besser zu schützen“, sagte der Bundespräsident in seiner Ansprache.

Er betonte, die Menschen in den Katastrophengebieten des Hochwassers bräuchten Hilfe und Aufmerksamkeit auch dann noch, „wenn die Fernsehkameras abgebaut sind und längst andere Nachrichten die Schlagzeilen beherrschen“.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Steinmeier: "Lehren aus doppelter Katastrophenerfahrung ziehen"

Zugleich versicherte Steinmeier den Betroffenen: „Wir, das ganze Land, stehen an Ihrer Seite“. Bei seinem Besuch im von der Flut getroffenen Erftstadt habe ihn das Ausmaß der Zerstörung und das Leid der Menschen erschüttert.

Steinmeier sagte, die Gesellschaft stehe vor großen Herausforderungen. Zwei Katastrophen in kurzer Zeit, das habe manche Gewissheit brüchig werden lassen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Flut sagte er: „Wir müssen Lehren ziehen aus dieser doppelten Katastrophenerfahrung und uns besser vorbereiten für künftige Krisen“. Jetzt erfahre man aufs Neue die Mitmenschlichkeit, „die wir in der Pandemie erlebt haben“.

Gedenkgottesdienst erninnerte an Flutopfer

Mit einem Gedenkgottesdienst im Aachener Dom erinnerten die Kirchen und Spitzenvertreter des Staates am Samstag zuvor an die Opfer der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli, bei der ganze Landstriche zerstört wurden und mehr als 180 Menschen ums Leben kamen.

Gott selbst habe mit den Opfern gelitten und sei in den Helfern erfahrbar gewesen, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in seiner Predigt. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte, trotz des Ausmaßes von Zerstörung und Leid zeige sich in der „übergroßen Hilfsbereitschaft“ ein Schimmer der Hoffnung.

An dem ökumenischen Gottesdienst nahmen Bundespräsident neben Frank-Walter Steinmeier auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht sowie die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) und seine rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer (SPD), teil.

Außerdem waren Flutopfer, Helfer und Notfallseelsorger gekommen. Zu den prominenten Gästen gehörten zudem zahlreiche Vertreter von Kirchen und Religionsgemeinschaften aus den betroffenen Regionen in Deutschland sowie in Belgien und den Niederlanden.

EKD ruft zu Umdenken auf

Der EKD-Ratsvorsitzende rief in seiner Ansprache zu einem Umdenken in Politik und Gesellschaft auf. „Vielleicht - das ist meine Hoffnung - werden Menschen in 20 Jahren zurückschauen auf diese Tage und im Rückblick sagen: Die Dramatik dessen, was damals passiert ist, die Abgründe an Leid, haben unser Land zum Nachdenken gebracht und zu einem Neuanfang geführt“, sagte Bedford-Strohm.

Die Hochwasser seien „die Folgen des menschengemachten Klimawandels“ gewesen. Nötig seien eine Veränderung der Prioritäten in der Politik und die Entwicklung eines klimafreundlicheren Lebensstils. Er hoffe, „dass das Leid der Menschen, an dem wir alle so großen Anteil nehmen, unser Land verändert. Dass wir alles dafür tun, damit Menschen in der Zukunft solches Leid erspart bleibt.“

Bischof Bätzing drückte seine Sprachlosigkeit angesichts der Katastrophe und des Unglücks der Menschen aus. „Welch eine Zerstörung in so kurzer Zeit! Was für eine Not! Es verschlägt einem die Sprache“, sagte er. Viele Menschen müssten den Tod ihrer Angehörigen betrauern, hätten Hab und Gut verloren.

Angesichts dieser Erfahrungen sei es wichtig, „dass wir über all das Geschehene sprechen“. Nun brauche es „Zeit, bis Erfahrungen sacken, Verlust und Verletzungen verarbeitet werden können“. Eine Hilfe könnten bekannte Worte und Gebete wie das Vaterunser und die biblischen Psalmen sein.

(dpa/fmg)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de