Windsor: Queen Elizabeth II. empfängt Angela Merkel

Berlin./London. Angela Merkel trifft Queen Elizabeth und Premier Boris Johnson. Was für die Treffen geplant ist und wie Merkel über die Adlige denkt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre wahrscheinlich letzte Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Auf eine Bilanz ihrer 16-jährigen Kanzlerinnenschaft verzichtete Merkel, sie hielt sich an das Kernthema ihrer Rede: die Europapolitik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am heutigen Freitag zu einer Privataudienz bei Queen Elizabeth II. geladen. Davor trifft sie Premierminister Boris Johnson. Es wird vermutlich Merkels letzte Reise nach Großbritannien als Kanzlerin. Nach 16 Jahren im Amt tritt sie bei der Bundestagswahl im September nicht mehr an.

Johnson will die Kanzlerin nach ihrer geplanten Ankunft am Freitagmittag auf seinem Landsitz in Chequers nordwestlich von London empfangen. Bei dem Vier-Augen-Gespräch mit anschließender Pressekonferenz soll es unter anderem um die deutsch-britischen Beziehungen, die Bekämpfung der Corona-Pandemie und Reisebeschränkungen gehen.

Merkel trifft die Queen in Windsor

Gegen 17 Uhr, pünktlich zur Teatime, wird Merkel dann von der Queen auf dem rund 40 Kilometer von London entfernten Schloss Windsor erwartet. Das geplante Treffen mit der britischen Königin sei für die Kanzlerin eine Ehre, über die sie sich sehr freue, hieß es im Vorfeld.

Denn für die Queen hat Merkel die größte Hochachtung. Das wurde spätestens beim G7-Gipfel in Cornwall im Juni klar, als die Kanzlerin von einer Begegnung mit "Her Majesty" schwärmte. Nicht ganz so groß dürfte ihre Bewunderung für den Brexit-Vorkämpfer Johnson sein. (afp/dpa/fmg)

