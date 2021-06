Trauerzeremonie in Kanada nach Fund eines weiteren Massengrabs

So, 27.06.2021, 15.25 Uhr

Trauerzeremonie nach einem weiteren Horrorfund im Westen Kanadas: Vor zwei Tagen wurden in der Provinz Saskatchewan mehr als 750 anonyme Gräber in der Nähe eines früheren katholischen Internats für Kinder von Ureinwohnern entdeckt. Erst im Mai sorgte ein Fund sterblicher Überreste von 215 indigenen Kindern in der Provinz British Columbia für Entsetzen.