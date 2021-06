Linke will Querelen hinter sich lassen

Sa, 19.06.2021, 20.10 Uhr

In einem Exklusivinterview mit AFP am Rande des Parteitags in Berlin erklären Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch und Janine Wissler, warum die Linken trotz der schwachen Umfragewerte zuversichtlich und geschlossen in den Bundestagswahlkampf ziehen.