Merkel empfängt Macron zu Vorbereitung auf EU-Gipfel

Fr, 18.06.2021, 19.31 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin empfangen. Insbesondere geht es um die Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche in Brüssel.