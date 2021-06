Spahn warnt vor Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland

Fr, 18.06.2021, 10.42 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt vor der "schnellen" Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland. Sie sei "besonders ansteckend" und könne Erfolge in der Pandemiebekämpfung "wieder in Frage stellen", sagte er in Berlin.