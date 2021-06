Delta-Mutation: Erste Impfung schützt wohl nur bedingt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) findet die aktuelle Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Deutschland zwar "extrem erfreulich", doch sie warnt vor der Delta-Variante, die sich in Großbritannien ausbreitet. Deutschland befinde sich in einem "Wettlauf mit dem Impfen".

Mit dem Impfstoff kam die Hoffnung: Sind nur schnell genug genügend Menschen gegen das Coronavirus geimpft, kann die Pandemie schnell eingedämmt werden. Das war lange die Annahme. Dass diese nicht zwangsläufig stimmt und der Impffortschritt im Wettlauf mit der Verbreitung von Virus-Mutationen steht, zeigt eine Studie aus Großbritannien.

Im Vereinigten Königreich sah die pandemische Lage zuletzt gut aus: wenige Fälle, niedrige Inzidenzen. Am 21. Juni sollten die Corona-Einschränkungen fallen. Der „Freedom Day“, Freiheitstag, stand kurz bevor. Doch das hat sich geändert. Die Lockerungen in Großbritannien stehen auf der Kippe. Und dass, obwohl schon 78 Prozent der Bevölkerung einmal, über 50 Prozent zweifach geimpft sind. Doch reicht eine Impfung?

Delta-Mutation breitet sich in Großbritannien rasant aus

Die Infektionszahlen im Vereinigten Königreich haben sich in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Großbritannien bei über 60, in der Region Nordwest in England sogar bei 177. Der Grund könnte eine Virus-Mutation sein: Die Delta-Mutation B.1.617.2, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde, hat sich in Großbritannien rasant ausgebreitet und die zuvor vorherrschende Alpha-Variante B1.1.7, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde, abgelöst. Sie macht mittlerweile 90 Prozent der Infektionen aus.

Delta-Variante ist ansteckender

Das Risiko, die Menschen im eigenen Haushalt anzustecken, sei bei einer Infektion mit der Delta-Variante um rund 60 Prozent höher als bei der Alpha-Mutation (der sogenannten britischen Mutation), teilte die englische Gesundheitsbehörde Public Health England am vergangenen Freitag mit.

Eine Studie, die im Fachblatt „The Lancet“ als Kurzbericht veröffentlicht wurde, kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass einmal Geimpfte keinen besonders guten Schutz gegen eine Infektion mit der Delta-Variante haben.

Wissenschaftler des Francis Crick Institute und dem University College London Hospital hatten für die Studie 250 Menschen untersucht, die eine beziehungsweise zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten hatten und deren Schutz vor der Delta-Mutante analysiert.

Wenig Schutz nach einer Impfung

Nach dem Ergebnis der Untersuchung gibt es für Menschen, die nur einmal geimpft sind, durchaus eine Gefahr, sich mit der Delta-Variante zu infizieren. Ihre Immunabwehr gegen diese Mutation ist demnach deutlich schlechter als bei anderen Virus-Varianten.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie Public Health England (PHE), die als Preprint vorliegt. Eine Impfdosis mit dem Impfstoffen Astrazeneca oder Biontech, schütze den Ergebnissen zufolge drei Wochen nach der Impfung nur zu 33 Prozent vor einer Infektion mit der Delta-Mutante.

Einfach Geimpfte sollten also weiterhin vorsichtig sein, es gibt für sie ein erhöhtes Risiko, sich mit der Delta-Mutation zu infizieren.

Das würde aber nicht bedeuten, dass Menschen, die nur eine Impfdosis erhalten haben, gar keinen Schutz hätten, sagte die Immunologin Eleanor Riley von der University of Edinburgh dem britischen Science Media Centre, nach dem die Lancet-Studie erschienen ist. Die Daten gäben keinen Aufschluss darüber, ob die Impfung schwere Infektionen, Hospitalisierungen und Todesfälle verhindern würden.

Zwei Impfungen schützen besser

Für zweifach Geimpften sieht die Gefahr, sich mit der Delta-Variante zu infizieren, hingegen anders aus. Zwei Impfungen mit Biontech schützen der PHE-Studie zufolge zu 88 Prozent vor einer symptomatischen Infektion mit der Delta-Variante. 93 Prozent Schutz sind es bei der Alpha-Mutation.

Vollständiger Impfschutz mit der Astrazeneca Impfung schütze zu 60 Prozent vor der Delta-Mutation (66 Prozent bei Alpha).

Bundeskanzlerin Merkel ist besorgt

Laut einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) aus der vergangenen Woche macht die Delta-Variante B.1.617.2, die zuerst in Indien aufgetreten ist, in Deutschland aktuell rund drei Prozent aller nachgewiesenen Infektionen aus. Dennoch zeigte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag sorgenvoll über eine Ausbreitung der Delta-Mutation auch in Deutschland: „Wir sind im Grunde in einem Wettlauf mit dem Impfen. Jeder Tag, den wir eine geringe Nachweisbarkeit dieser Variante haben, ist ein guter Tag.“