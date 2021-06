Regierungswechsel in Israel: So tickt die Acht-Parteien-Koalition

Jair Lapid und Naftali Bennett- Ein Duo voller Gegensätze

Dem charismatischen Oppositionsführer in Israel, Jair Lapid, ist es gelungen, ein gewagtes Bündnis zu schmieden: Um Benjamin Netanjahu aus dem Amt zu jagen, holt Lapid nicht nur Naftali Bennett und dessen rechtsreligiöse Jamina-Partei in die Koalition, Bennett soll in einer gemeinsamen Regierung sogar als erster das Ministerpräsidentenamt für zwei Jahre übernehmen.