Bundestagswahl: Das sind die Kanzlerkandidaten

Berlin Im Herbst wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Zwei Politiker und eine Politikerin gehen als Kanzlerkandidaten ins Rennen.

Alle vier Jahre wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Wie das genau funktioniert, was die zwei Stimmen auf dem Wahlzettel bedeuten und wie die Mandate vergeben werden erfahren Sie hier.

So läuft die Bundestagswahl ab

So läuft die Bundestagswahl ab

Es geht um nicht weniger als die Nachfolge von Angela Merkel (CDU): Zwei Männer und eine Frau treten bei der Bundestagswahl 2021 als Kanzlerkandidaten beziehungsweise -kandidatin an. Sie wollen die Wähler und Wählerinnen überzeugen und so den Sprung ins Kanzleramt schaffen. Wir stellen die Bewerber und die Bewerberin um den Platz an der Spitze der Bundesregierung vor.

Annalena Baerbock: Kanzlerkandidatin der Grünen

Annalena Baerbock, erste grüne Kanzlerkandidatin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Seit 2018 bildet sie mit Robert Habeck die Spitze der Grünen. Im April 2021 setzte sie sich gegen ihren Mitstreiter durch und wurde zur Kanzlerkandidatin der Partei ernannt. Damit ist Annalena Baerbock erst die zweite Frau in der Geschichte der Bundesrepublik, die sich um den Posten als Regierungschefin bewirbt. Ihr mögliche Vorgängerin, Angela Merkel, hatte diesen immerhin 16 Jahre inne.

Als einzige im Trio, das um den Platz im Kanzleramt kämpft, verfügt Baerbock über keinerlei Regierungserfahrung. Dennoch gilt die 40-Jährige als erfahrene und versierte Politikerin. Bereits mit 28 war sie Grünen-Landeschefin in Brandenburg, 2013 zog sie erstmals in den Bundestag ein.

Lesen Sie auch: So funktioniert das deutsche Wahlsystem

Zentrales Thema der Kandidatur von Annalena Baerbock ist der Klimaschutz, auch wenn Kritiker den Grünen immer wieder vorwerfen, bei ihren Zielen zu genügsam zu sein. Das könnte der Partei bei der nächsten Bundestagswahl jedoch helfen, auch bürgerliche Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock tritt als Kanzlerkandidatin für die Grünen an. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Baerbock ist die einzige Frau unter den Kandidaten und könnte die Nachfolgerin von Angela Merkel werden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Mit Robert Habeck bildet Baerbock die Doppelspitze der Grünen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Die Union hat sich für Armin Laschet als Kanzlerkandidat entschieden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Laschet ist amtierender CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident von NRW. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Laschet konnte sich im Kampf um die Kandidatur gegen CSU-Chef Markus Söder durchsetzen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Für die SPD tritt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat an. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Scholz ist als Finanzminister bereits Teil der aktuellen Regierung. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Kanzlerkandidaten Zudem ist Scholz auch Vize-Kanzler von Angela Merkel. Foto: Pool / Getty Images

Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU): Für die Union ins Kanzleramt?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will Bundeskanzler der Union werden. Foto: Getty

Armin Laschet hat bereits Erfahrung als Chef einer Regierung: Seit 2017 führt er als Ministerpräsident eine schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen an. Bei der Wahl gelang es ihm, die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) aus dem Amt zu drängen.

Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Armin Laschet (CDU) wird für die Union als Kanzler- und Spitzenkandidat den Wahlkampf führen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Aktuell ist er Finanzminister, für die SPD möchte er ins Kanzleramt einziehen: Olaf Scholz.

Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Annalena Baerbock ist Spitzenkandidatin der Grünen und möchte als erste grüne Bundeskanzlerin ins Kanzleramt einziehen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Die "Alternative für Deutschland" hat bisher keinen Kandidaten aufgestellt. Sie wird wohl mit zwei Spitzenvertretern in den Wahlkampf gehen. Als gesetzt gilt Tino Chrupalla. Foto: dpa

Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Christian Lindner ist das Gesicht der FDP. Zwar wurde er noch nicht offiziell zum Spitzenkandidaten gewählt, gilt aber als aussichtsreichster Anwärter. Foto: dpa



Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Offiziell hat sich "Die Linke" noch nicht für einen oder mehrere Kandidaten entschieden. Intern soll die Wahl aber auf Dietmar Bartsch gefallen sein. Foto: dpa

Bundestagswahl: Kandidaten der Parteien Bartsch soll "Die Linke" mit der Parteivorsitzenden Janine Wissler in den Wahlkampf führen. Foto: dpa

Bis zu seiner Kanzlerkandidatur war es danach jedoch noch ein langer Weg. Bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden im Januar 2021 musste er sich zunächst gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz durchsetzen. Danach entbrannte ein Konflikt mit CSU-Chef Markus Söder um die Auswahl des Kanzlerkandidaten der Union. Erneut trug Laschet einen Sieg davon.

Auch interessant: Alle Termine im Superwahljahr 2021

Politisch gilt Laschet als "Mann der Mitte". Er setzt auf politische Kontinuität und würde wohl die Politik von Angela Merkel fortführen. Trotz deren anhaltender Beliebtheit sind die Umfragewerte der Union aktuell allerdings schlecht, was nicht zuletzt auf Armin Laschet als Kanzlerkandidat zurückgeführt wird.

Olaf Scholz (SPD): Finanzminister und Kanzlerkandidat

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will für die SPD das Kanzleramt erkämpfen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Vom Vizekanzler zum Kanzler, das ist das Ziel von Olaf Scholz. Bereits jetzt ist er als Finanzminister und stellvertretender Regierungschef Mitglied der Bundesregierung. Das möchte er auch nach der Bundestagswahl bleiben, auch wenn die Umfragewerte der SPD derzeit nicht auf einen Wahlsieg hindeuten. Dennoch hält Scholz ein Ergebnis seiner Partei "in den oberen 20 Prozent" und damit seine eigene Kanzlerschaft noch für möglich, wie er in einem Interview mit dem ZDF betonte.

Im Kampf um das Kanzleramt ist Scholz der einzige Kandidat, der nicht auch gleichzeitig Vorsitzender seiner Partei ist. Bei der Wahl zum SPD-Vorsitz unterlag er 2019 Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Dennoch nominierte ihn die Partei bereits im August 2020 zum Kanzlerkandidaten.

Mehr zum Thema: So funktioniert der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021

Ähnlich wie Armin Laschet würde wohl auch Olaf Scholz im Falle eines Wahlsiegs den pragmatischen Mitte-Kurs von Angela Merkel fortsetzen. Gleichzeitig gewinnen in der SPD immer mehr Vertreter des linken Partei-Flügels, zu denen auch die Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans gezählt werden, an Macht. Ein klares Bild, was eine Kanzlerschaft von Scholz mit sich bringen würde, gibt es daher trotz des Wahlprogramms der SPD nicht.