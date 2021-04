Angela Merkel live: Wann spricht sie heute nach Impf-Gipfel?

Berlin. Am Montag beraten die Länder-Chefs mit Angela Merkel über Corona-Impfungen. Im Anschluss wird die Kanzlerin vor die Presse treten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die bundesweite Corona-Notbremse als "dringend nötig" verteidigt. Die Bundes-Notbremse sei "nicht die einzige aber eine überaus wichtige Antwort" auf Hilferufe aus den Krankenhäusern, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft.

An diesem Montag beraten Bund und Ländern bei einem Corona-Impfgipfel unter anderem über Lockerungen für Geimpfte und das Ende der Impf-Priorisierung. Die Entscheidungskompetenz bei möglichen Erleichterungen für Geimpfe liegt beim Bund. Jedoch ist im Infektionsschutzgesetz festgelegt, dass Bundestag und Bundesrat solchen Änderungen zustimmen müssen.

Der Impfgipfel beginnt am Montagnachmittag gegen 15 Uhr. Anschließend will Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Pressekonferenz über die Beschlüsse sprechen. Der Einlass für Journalistinnen und Journalisten beginnt um 17.30 Uhr. Eine genaue Uhrzeit für das Statement steht jedoch noch nicht fest.

Beratungen zum Impfen zwischen Bund und Ländern

Am Wochenende waren bereits erste Details aus dem Eckpunktepapier der Bundesregierung ans Licht gekommen. Darin heißt es, dass vollständige Geimpfte und Genesene bei dem Zugang zu Ladengeschäften und bestimmten Dienstleistungen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden sollen, die für negativ Getestete gelten. Es würde außerdem in einigen Fällen die Quarantäne-Pflicht wegfallen.

Laut Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) haben rund 23 Prozent der Deutschen eine Corona-Erstimpfung erhalten, rund sieben Prozent sind vollständig geimpft. (bef/dpa)

