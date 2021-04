Armenien: Bidens Völkermord-Erklärung erzürnt Ankara

So, 25.04.2021, 09.42 Uhr

Als erster US-Präsident hat Joe Biden die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord anerkannt. Die harsche Reaktion aus der Türkei folgte umgehend.