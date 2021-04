Bundestagswahl: Aktuelle Umfrage ++ Grüne und Union gleichauf

Berlin. Am 26. September ist Bundestagswahl. Wer liegt in Umfragen vorne? Die Grünen scheinen ihre Zustimmung in der Bevölkerung zu festigen.

In diesem Jahr finden gleich sehr viele Wahlen statt. Neben der Bundestagswahl am 26. September laufen parallel auch Kommunal- oder Landtagswahlen. Wir zeigen Ihnen, wann sie stattfinden.

Noch sind es ein paar Monate bis zur Bundestagswahl im September

Nachdem die K-Frage bei Grünen, Union und SPD geklärt ist, nehmen auch die Attacken zu

Wie wirkt sich das auf die Sonntagsfrage aus? Hier finden Sie alle aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2021

In fünf Monaten entscheiden die Deutschen über den Nachfolger – oder die Nachfolgerin – von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mittlerweile ist das Hauptduell um das Kanzler- oder Kanzlerinnenamt bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 bekannt.

Die Union hat sich in der vergangenen Woche entschieden. CDU-Chef Armin Laschet wird die Christdemokraten als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen – und das, obwohl ihm in den Umfragen deutlich weniger Menschen das Kanzleramt zutrauen als seinem Konkurrenten, dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder.

Sonntagsfrage: Aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl 2021

Die Umfragen zur Bundestagswahl zeigen vielleicht auch deshalb ein uneiniges Bild. In manchen liegt die Union in der Wählergunst vor den Grünen, die am Montag mit Annalena Baerbock ihre Kanzlerkandidatin präsentierten. In wieder anderen Umfragen ist es genau andersherum.

Die Übersicht zeigt die aktuellen Zahlen der großen Meinungsforschungsinstitute. Lesen Sie hier: So sehr kann man Umfragen eigentlich trauen.

+++ Dienstag, 27. April: Neue Insa-Umfrage - Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und Grüne +++

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 23% 16% 23% 12% 8% 12% 6%

Teilnehmeranzahl: 2082

Umfragezeitraum: 23.-26.04.

+++ Montag, 26. April 2021: Civey - Grüne überholen Union deutlich

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 24% 15% 29% 11% 6% 9% 6%

Teilnehmeranzahl: 10.039

Umfragezeitraum: 19.04. - 26.04.

Samstag, 24. April 2021: Kantar/Emnid - Grüne liegen erneut vor der Union +++

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 27% 13% 28% 9% 7% 10% 6%

Teilnehmeranzahl: 1225

Umfragezeitraum: 15.04. - 21.04.

+++ Freitag, 23. April 2021: Umfrage zur Bundestagswahl von Insa +++

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 24% 17% 23% 12% 8% 11% 5%

Teilnehmeranzahl: 1000

Umfragezeitraum: 23.04.

+++ Mittwoch, 21. April 2021: Die aktuellste Umfrage von Allensbach+++

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 28% 16,5% 23% 10% 7,5% 9,5% 5,5%

Teilnehmeranzahl: 1051

Umfragezeitraum: 06.04. - 15.04.

+++ Dienstag, 20. April 2021: Die aktuellste Umfrage von Forsa +++

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 21% 13% 28% 12% 7% 11% 8%

Teilnehmeranzahl: 1502

Umfragezeitraum: 20.04.

+++ Dienstag, 20. April 2021: Die aktuellste Umfrage von Insa +++

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 27% 16% 22% 11% 7% 12% 5%

Teilnehmeranzahl: 1000

Umfragezeitraum: 20.04.

+++ Sonntag, 18. April 2021: Die aktuellste Umfrage von Kantar (Emnid) +++

Union SPD Grünen FDP Linke AfD Sonstige 29% 15% 22% 9% 8% 11% 6%

Teilnehmeranzahl: 1437

Umfragezeitraum: 08.04. - 14.04.