Markus Söder: Kinder, Frau und Doktortitel

Berlin Markus Söder will Kanzlerkandidat der Union werden. Was muss man über den Franken wissen? Hier finden Sie die meistgesuchten Infos.

Markus Söder ist ein „Star” der CSU. Der Partei-Chef und Bayerische Ministerpräsident hat in den letzten Jahren einen Imagewechsel erlebt. Die K-Frage lässt er noch unbeantwortet.

CSU-Chef Markus Söder gilt als fleißiger, hart arbeitender Politiker mit großem Ehrgeiz. Nun strebt er das politisch wichtigste Amt in Deutschland an - der CSU-Chef will Kanzler werden und duelliert sich mit CDU-Chef Armin Laschet um die Kandidatur.

Doch wer ist Markus Söder eigentlich? Die meistgestellten Fragen über den CSU-Chef finden Sie hier im Überblick.

Woher stammt Markus Söder und wo wohnt er?

Markus Söder stammt gebürtig aus Nürnberg. Er wächst in einem evangelischen und traditionsbewussten Elternhaus auf. Seine Eltern Renate und Max Söder führen in Nürnberg eine Baufirma. Die politische Einstellung des gelernten Maurermeisters und der Bankkauffrau ist konservativ.

Sohn Markus hängt sich als Jugendlicher ein Poster von Franz Josef Strauß ins Zimmer, was er bis heute immer wieder mal stolz erzählt. Der CSU-nahen Jungen Union tritt Söder im frühestmöglichen Alter von 16 Jahren bei.

Auch heute wohnt Söder mit seiner Familie in Nürnberg.

Wie alt ist Söder?

Markus Thomas Theodor Söder wurde am 5. Januar 1967 geboren. Er ist also 54 Jahre alt.

Was hat der CSU-Chef studiert und welchen Doktortitel hat er?

In seiner Heimatstadt Nürnberg besuchte Söder das Dürer-Gymnasium und erreichte in seinem Abitur einen Notendurchschnitt von 1,3.

Allerdings war Markus Söder anfänglich nicht wirklich von einem Schulbesuch begeistert. Söder sei der Meinung gewesen, einmal in die Schule zu gehen, reiche. Seine Mutter hat ihn nach der Einschulung auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Er sei etwas entsetzt gewesen, "als mir meine Mutter am Abend sagte, ich müsse am nächsten Tag wieder hin".

Nach dem Abitur absolviert er seinen fünfzehn-monatigen Wehrdienst bei der Bundeswehr und beginnt danach in Erlangen ein Jura-Studium. Nach dem ersten Staatsexamen macht er ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk und wird anschließend Fernsehredakteur des BRs.

1998 promoviert Söder an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Der Titel seiner Dissertationsschrift lautet "Entwicklung der Kommunalgesetzgebung im rechtsrheinischen Bayern zwischen 1802 und 1818". Die Doktorarbeit des Nürnberger Juristen hält Jahre später auch den kritischen Dissertationsprüfern von VroniPlag stand.

Welche Ämter hat Söder?

Söder ist seit dem 16. März 2018 Ministerpräsident von Bayern und seit dem 19. Januar 2019 Parteivorsitzender der CSU.

Seit 1994 gehört er dem Bayerischen Landtag an. Von 2007 bis 2008 war er Bayerischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten, von 2008 bis 2011 Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit und von 2011 bis 2018 Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.

Die Faschingskostüme des Markus Söder Die Faschingskostüme des Markus Söder Schauen Sie mal genau hin! Bei diesem Marilyn-Monroe-Double handelt es sich um Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU). Am 1. Februar 2013 verteilte er als sexy Leinwand-Legende auf der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim bei Würzburg (Bayern) Handküsschen. Aber damit nicht genug. Wir zeigen die besten Faschingskostüme des Politikers. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Markus Söder als Prinzregent Luitpold von Bayern in der Maske des Staatstheaters Nürnberg. Foto: Daniel Karmann / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Söders Ehefrau Karin präsentierte sich zur „Fastnacht in Franken“ 2018 als blond-gelockte Auguste. Foto: Daniel Karmann / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Markus Söder als „Herr der Ringe“-Zauberer Gandalf in Veitshöchheim bei Würzburg (Unterfranken) bei der „Fastnacht in Franken“ im Februar 2010. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Markus Söder (CSU) als grünes Fabelwesen „Shrek – Der tollkühne Held“. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa



Die Faschingskostüme des Markus Söder Söder als Märchenkönig Ludwig II. Foto: dpa Picture-Alliance / Henning Kaiser / picture alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Mit einem roten Iro, schwarzen Lippen und Muskelshirt präsentierte sich der CSU-Politiker zur Prunksitzung im Jahr 2012. Foto: dpa Picture-Alliance / Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Söder als Musiker der Band „Kiss“ mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein und seiner Frau Marga vor Beginn der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Karmann / picture alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Rock `n` Roll. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Karmann / picture alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Markus Söder und seine Frau Karin Baumüller-Söder alias Homer und Marge Simpson. Foto: dpa Picture-Alliance / Heiko Becker / picture alliance / HMB Media



Die Faschingskostüme des Markus Söder Die Ähnlichkeit ist schon verblüffend: Söder als fränkischer Mahatma Gandhi. Rechts neben ihm: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Sportlich ging es 2004 zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Peter Roggenthin / picture-alliance / dpa

Die Faschingskostüme des Markus Söder Die Söders als Politiker-Ehepaar Edmund und Karin Stoiber im Jahr 2016. Foto: dpa Picture-Alliance / Heiko Becker / picture alliance / HMB Media/ He

Wer ist die Ehefrau von Söder und wie alt ist sie?

1999 heiratet Markus Söder die Nürnbergerin Karin Baumüller-Söder. Sie ist Diplom-Kauffrau und Tochter eines angesehenen Unternehmers. Heute ist die 48-Jährige Mitinhaberin der Maschinenbau-Firma.

Über seine Familie sprechen Söder und seine Frau nicht. Journalisten der Deutschen Presseagentur erklärt er: "Als Eltern ist es uns wichtig, dass es den Kindern gut geht."

Nur über die familieneigenen Hunde ist Söder bereit, in den Medien zu erzählen. Ansonsten spielen auch Pferde eine Rolle in der Familie, denn Ehefrau Karin ist passionierte Reiterin. Markus Söder spielt leidenschaftlich Tennis.

Hat Söder Kinder?

Mit Karin Baumüller-Söder hat der CSU-Chef drei Kinder. Aus einer siebenjährigen Beziehung in den 1990er Jahren hat Söder außerdem eine 1998 geborene Tochter. Vier Kinder also: zwei Töchter, zwei Söhne, die im jungen Erwachsenenalter sind oder Teenager.

Hat Markus Söder Geschwister?

Heike Söder ist die jüngere Schwester des CSU-Chefs.

(bef/mit dpa)