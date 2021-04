Klausurtagung der Union: Entscheidet sich die Kanzlerkandidatur?

Berlin. Heute tagt der geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wird in dem Rahmen über die Kanzlerkandidatur entschieden?

Die CDU versteht sich als Partei der Mitte, die christliche und demokratische Werte vertritt. Alles, was Sie wissen müssen, sehen Sie im Überblick.

Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Die Spitzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dringen auf eine rasche Klärung dieser Frage. "Wir haben ein großes Interesse daran, dass die ganze Sache zügig jetzt vonstatten geht", sagte der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) am Sonntag in Berlin vor Beginn der Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der Fraktion. "Ich denke mal, heute Abend sind wir wieder einen Schritt weiter." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: "Die Zeit ist reif, dass wir in den nächsten zwei Wochen die Entscheidungen treffen."

An der ganztägigen Klausur der Fraktionsspitze nehmen auch die beiden möglichen Kanzlerkandidaten - CDU-Chef Armin Laschet und sein CSU-Kollege Markus Söder - teil. Brinkhaus sagte, er wisse, dass es die Erwartungshaltung gebe, "dass da was passiert". Zunächst gehe es aber darum, mit den beiden Parteivorsitzenden darüber zu sprechen, "wie die Furchen auch in die Zukunft gezogen werden können". Lesen Sie hier: Söder oder Laschet? Die Union muss sich entscheiden

Eigentliches Thema der Klausurtagung sind Vorhaben zur Modernisierung Deutschlands. Zu diesem Thema sollen Laschet und Söder vor der Fraktionsführung Statements abgegeben. Auch zur Abschluss-Pressekonferenz um 15.00 Uhr sind beide angekündigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach 16 Jahren im Amt nicht mehr antritt, wollte ebenfalls an der Klausurtagung teilnehmen.

Klausurtagung der Union: Meldet Söder seine Kandidatur an?

Söder antwortete beim Eintreffen am Reichstagsgebäude auf die Frage, ob er heute seine Kandidatur anmelden werde: "Spannende Zeiten. Oder wie sagte mal ein bayerischer Lebenskünstler: Schau'n wir mal, dann seh'n wir schon."

Brinkhaus hatte zuvor gesagt, es gehe jetzt nicht darum, Ansprüche auf die Kandidatur anzumelden. "Sondern es geht jetzt einfach darum, eine Lösung zu finden. Und zwar eine Lösung, die gut für das Land ist, die gut für die beiden Unionsparteien ist." Andere Parteien wären froh, wenn sie so eine Auswahl hätten.

Kanzlerkandidat der Union: Entscheidung steht kurz bevor

Dobrindt bezeichnete die Klärung der Kanzlerkandidatur als einen "Prozess", den die Bundestagsfraktion intensiv begleiten wolle. "Es gibt ein natürliches Mitspracherecht der Abgeordneten bei diesen Themen." Der CSU-Politiker betonte: "Es geht natürlich nicht mehr um Monate, sondern es geht jetzt um diese wenigen Tage innerhalb dieser nächsten zwei Wochen."

Auch interessant: Union: Masken-Affäre beeinflusst Vertrauen der Deutschen

Laschet und Söder hatten vereinbart, die Frage der Kanzlerkandidatur zwischen Ostern und Pfingsten zu klären. Der "Bild am Sonntag" sagte Laschet: "Wenn ich die Stimmung in der Breite der CDU berücksichtige, sollte die Entscheidung sehr zügig fallen."

(dpa/afp/raer)