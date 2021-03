Schulen & Kitas: Müssen sie wieder schließen?

Berlin. Die dritte Corona-Welle hat begonnen, noch sind Schulen und Kitas geöffnet. Bleibt das so? Was könnte beim Gipfel beschlossen werden?

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland stark an: Am Montag erreichte die Inzidenz einen Wert von 109,9

Dennoch sind Kitas und Schulen in vielen Bundesländern zumindest teilweise geöffnet

Am heutigen Montag beraten Bund und Länder auf dem Corona-Gipfel über das weitere Vorgehen in der Pandemie

Deutschland wird von der dritten Corona-Welle erfasst. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 109,9. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 85,0 gelegen. Am heutigen Montag wollen Bund und Länder auf dem Corona-Gipfel das weitere Vorgehen in der Covid-19-Pandemie beraten. Ein Thema dabei werden auch Schulen und Kitas sein.

Dass weitere Lockerungen beschlossen werden, ist wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen und damit der Inzidenz wohl nicht zu erwarten. Ein unserer Redaktion vorliegender Beschlussentwurf des Kanzleramtes (Stand 21. März 2021) sieht vielmehr eine Fortsetzung des derzeitigen Lockdowns bis in den April vor.

Corona-Gipfel: Müssen Schulen und Kitas wieder schließen?

In dem Beschlussentwurf wird vorgeschlagen, in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 die Schulen und Kitas zu schließen, sofern Erziehungs- und Lehrkräfte sowie Schüler und betreute Kinder nicht zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden können.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 sollen Schulen und Kitas laut Beschlussentwurf in jedem Fall geschlossen werden - unabhängig davon, ob Tests durchgeführt werden können oder nicht.

Corona: Schulen und Kitas wieder geöffnet

Aktuell haben die Schulen bundesweit grundsätzlich geöffnet, aber meist nicht für alle Jahrgangsstufen: Während einige Stufen je nach Bundesland im Präsenz- oder Wechselunterricht unterrichtet werden, bleiben andere Jahrgänge vorerst im Distanzunterricht. Darüber hinaus gibt es Ausnahmen für einige Regionen mit sehr hohen Inzidenzzahlen.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), hat vor den Auswirkungen von erneuten Schulschließungen gewarnt. "Die Kultusministerinnen und Kultusminister betrachten die Auswirkungen der im Zuge der Eindämmung der SARS-CoV-Pandemie getroffenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Sorge", sagte die Bildungsministerin von Brandenburg der "Bild"-Zeitung (Montag).

"Viele Kinder und Jugendliche leiden unter der Pandemiesituation", erklärte Ernst. "Damit die Folgen nicht dauerhaft ihr Leben begleiten, liegt die Priorität der Kultusministerinnen und Kultusminister darauf, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten."



Nach dem Willen der Kultusminister der Länder sollten Lehrkräfte im Präsenzunterricht zugleich Vorrang beim Impfen bekommen. Auf diese Position verständigte sich die KMK in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss. Grundschullehrer sind in der Impfreihenfolge bereits nach vorne gerückt. Für Lehrer weiterführender Schulen gilt das aber noch nicht.

Auch nach Beginn des Wechselunterrichts ist Distanzlernen für viele Schülerinnen und Schüler an der Tagesordnung. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Corona-Teststrategie an Schulen soll ausgebaut werden

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte am Freitag, dass die immer dominierender werdende britische Virusvariante sich bei Schülern und Kindern besonders stark verbreite. "Es gibt keine Altersgruppe, wo der Zuwachs der Fälle derzeit so ausgeprägt ist, wie bei den Kindern und den jungen Erwachsenen." Lauterbach forderte, der Aufbau der Teststrategie in den Schulen müsse höchste Priorität haben.

Das sehen auch die Kultusministerinnen und Kultusminister als wichtigen Punkt. Zudem müsse auch geprüft werden, ob sich Schulschließungen weiter hauptsächlich an der Inzidenzzahl orientieren sollten. Die Begründung: Wenn Kinder und Jugendlichen nun überall massiv getestet werden, werden automatisch mehr Fälle gefunden und dadurch steigt auch die Inzidenz. Eigentlich sollten nach dem Beschluss des Corona-Gipfels vom 3. März dort Lockerungen zurückgenommen werden, wo die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100 steigt.

Für das Bundesland Bayern bedeutet das zum Beispiel: Kinder müssten wieder in den Distanzunterricht, ausgenommen wären nur die Abschlussklassen. Doch die Politik tut sich schwer, die sogenannte "Notbremse" zu ziehen: In Nordrhein-Westfalen, wo Kommunen aus Sorge angesichts zügig steigender Corona-Fallzahlen Schulen und Kitas schließen wollten, verbot das Land dies.

Schulen und Kitas: Was die Wissenschaft sagt

Ginge es nach der Wissenschaft, würden die Schulen und Kitas in Deutschland wohl noch vor Ostern wieder schließen – oder zumindest zu Testbastionen werden.

Das Robert Koch-Institut etwa warnte vor steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Unter diesen nähmen die Infektionen seit Mitte Februar "sehr rasant zu", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas." Aus Sicht des Infektionsschutzes sei eine Schließung von Schulen und Kitas "ein guter Weg".

etwa warnte vor steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Unter diesen nähmen die Infektionen seit Mitte Februar "sehr rasant zu", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas." Aus Sicht des Infektionsschutzes sei eine Schließung von Schulen und Kitas "ein guter Weg". Ein guter Weg, aber nicht der einzige: Es werde eine nachvollziehbare, gut begründete Abwägung getroffen, so Wieler. Kluge, klare Konzepte etwa zu Tests, Masken, Hygiene und Gruppenbildung müssten in den Einrichtungen umgesetzt werden. "Es wird nicht 100 Prozent schützen" – aber die Infektionsverbreitung könne damit zu einem großen Teil verhindert werden.

Schulen und Kitas: Was die Betroffenen wollen

Von Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen kommen deutliche Stimmen, die weitere Öffnungen ablehnen, andere fordern schnelleres Impfen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW sieht weitere Schulöffnungen kritisch. "Kanzlerin und Ministerpräsidenten müssen jetzt bei weiteren Öffnungsschritten für Schulen und Kitas auf die Bremse treten", sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bisher gebe es keine tragfähige und alltagstaugliche Test- und Impfstrategie.

Der Deutsche Lehrerverband fordert vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen schnellere Impfungen für alle Lehrer und dringt auf mehr Tests bei Schülerinnen und Schülern.

fordert vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen schnellere Impfungen für alle Lehrer und dringt auf mehr Tests bei Schülerinnen und Schülern. Wo Schulen diese Woche geöffnet wurden, mahnten Schülervertretungen vielerorts Nachbesserungen bei Schutzkonzepten an oder forderten etwa, ungenutzte Räume als Lernorte zur Verfügung zu stellen. So zum Beispiel in Berlin, wo Landesschülersprecherin Ha Thu Nguyen im RBB-Inforadio erklärte, die zusätzlichen Räume würden vor allem da helfen, wo zu Hause keine Ruhe oder kein Platz zum Lernen sei.

Schulen und Kitas: Was der Verband Bildung und Erziehung fordert

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fordert indes eine klare Strategie der KMK, um Schülerinnen und Schüler vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Unzureichende Schutzmaßnahmen würden zu einer Welle an Schulschließungen führen

"Flächendeckende Schulschließungen sollten immer das letzte Mittel sein, werden aber umso mehr provoziert, je weniger Infektionsschutzmaßnahmen in ausreichendem Umfang von der Politik zur Verfügung gestellt werden", sagte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann dieser Redaktion am Montag.

Beckmann fordert einen "Dreiklang des Infektionsschutzes", bestehend aus mindestens zwei Tests pro Woche, der schnellen Impfung des Schulpersonals und der Einhaltung der Hygieneregeln.

Außerdem will der VBE, dass Bund und Länder eventuelle Schulschließungen verbindlich an entsprechende Inzidenzwerte koppeln. Durch die von Land zu Land unterschiedlichen Regelungen verspiele die Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.

Udo Beckmann kritisierte auch die Länder: "Manche Länder haben es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst komplizierte Regelungen zu finden, um Schulschließungen hinauszuzögern."

