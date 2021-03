Corona-Gipfel: Welche Lockerungen für Schulen und Kitas kommen könnten

Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise in Deutschland mehren sich Forderungen nach konkreten Schritten aus dem strengen Lockdown heraus. Ein Überblick über die Lockerungsdebatte in Wirtschaft und Politik.

Bund und Länder verhandeln am Mittwoch auf ihrem Corona-Gipfel über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Dabei dürfte es hart zur Sache gehen in der Frage, welche Lockerungen es geben soll und welche Auflagen verlängert werden. Viele Familien dürften mit Spannung auf die Gipfelbeschlüsse blicken. Denn nach wie vor sind Kinder und Eltern in besonderem Maße vom Lockdown betroffen.

Zwar haben in den meisten Bundesländern Kitas wieder geöffnet und auch ein Teil der Schüler ist wieder in die Klassenzimmer zurückgekehrt. Doch längst nicht alle. Während vor allem Grundschüler und Jugendliche in Abschlussklassen wieder Präsenzunterricht haben, sind mittlere Altersstufen oft weiterhin im Heimunterricht.

Die Rückkehr in den Schulunterricht und in die Kita-Betreuung hatte in den Öffnungsdebatten der vergangenen Wochen stets hohe Priorität. Die Warnungen von Pädagogen, die die Bildung der jüngeren Generation gefährdet sehen, spielten dabei ebenso eine wichtige Rolle wie die Not vieler Eltern, den eigenen Job mit der Beschulung oder Betreuung des Nachwuchses vereinbaren zu müssen.

Väter und Mütter hoffen auf weitere Lockerungen bei Schule und Kitas

Etliche Väter und Mütter sind bei dieser Aufgabe in den zurückliegenden Wochen an ihre Grenzen gestoßen. Jetzt, vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, fragen sich viele Eltern, welche weiteren Lockerungen ihnen die Politik in Aussicht stellt. Lesen Sie dazu:Corona-Gipfel: Wann ist die Pressekonferenz mit Merkel?

Die Kultusminister der Länder sprechen sich für weitere Öffnungen in den Schulen aus. „Sofern es die Infektionslage weiterhin zulässt, soll der in den jüngeren Jahrgängen und den Abschlussklassen begonnene Wechsel- oder Präsenzunterricht im März 2021 auf weitere Jahrgänge ausgeweitet und intensiviert werden“, heißt es in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK).

Die KMK forderte zudem, für weitere Öffnungen flächendeckend Tests an den Schulen vorzunehmen. Die weiteren Öffnungsschritte müssten von zusätzlichen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes flankiert werden, erklärten die Minister. Lesen Sie dazu:Kostenlose Schnelltests - Was beim Gipfel verhandelt wird

Kultusminister warnen vor negativen Folgen von Schulschließungen

„An erster Stelle stehen künftig dabei durch den Bund zu finanzierende flächendeckende Testmöglichkeiten für das an Schulen tätige Personal sowie perspektivisch auch für Schülerinnen und Schüler.“ Die Kultusministerkonferenz verwies erneut auf die negativen Folgen der Schulschließungen für Kinder und Jugendliche.

Es bestehe die Sorge, dass die anhaltende Einschränkung des Schulbetriebs „die Bildungs- und Entwicklungschancen für Schülerinnen und Schüler sowie die soziale und mentale Situation für sie und ihre Familien nachhaltig negativ beeinflusst“. In diesem Zusammenhang habe das Robert Koch-Institut erneut darauf hingewiesen, dass Schüler in der Pandemie eher nicht als „Motor“ eine größere Rolle spielten.

Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) plädiert im Rahmen weiterer Öffnungen für mehr Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise. „Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche jetzt ganz vorne in der Debatte um weitere Öffnungsschritte stehen müssen“, sagte Giffey am Dienstag.

„Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche“

Schüler warten vor dem Eingang zum "Ökumenischen Domgymnasium" in Magdeburg auf Einlass. Nach zweieinhalb Monaten coronabedingten Notbetriebs öffnen in Sachsen-Anhalt die Schulen und Kitas wieder ihre Türen. Foto: Ronny Hartmann / dpa

Die Ministerin betonte, wenn man über Baumärkte, Flugschulen und Hundeschulen spreche, sollte man auch die Perspektive von Kindern in den Blick nehmen. „Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche.“ Lesen Sie hier:Corona-Lockdown – Wo und wann Baumärkte wieder öffnen dürfen

Auch Grünen-Chef Robert Habeck sieht Spielraum für Lockerungen allenfalls bei Schulen und Kitas, nicht jedoch bei Geschäften. „Wenn wir uns entscheiden, etwas zu lockern, dann würde ich mit den Kindern anfangen“, sagte Habeck. Er verstehe den Druck, den viele Ladenbesitzer machten. Die Kinder sollten aber Vorrang haben. Lesen Sie hier:Corona-Lockdown – Was sich wo für den Einzelhandel ändert

Auch müssten etwaige Öffnungen „kombiniert werden mit massenweisen, günstigen, umsonst verfügbaren Tests“. Die Kapazitäten müssten hier so hoch sein, dass Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler „zwei-, dreimal die Woche mindestens“ getestet werden könnten, sagte Habeck.

Hoch ansteckende Virus-Mutationen machen Lockerungen zum Risiko

Dennoch ist der Zeitpunkt für Öffnungen angesichts grassierender Virus-Mutationen zweifellos heikel. Denn hochansteckenden Corona-Varianten können sich natürlich auch unter Kindern und Jugendlichen ausbreiten, wenn diese im Unterricht zusammensitzen. Infizierte Schüler könnten dann zuhause ihre Familienangehörige anstecken.

Aus mehreren Bundesländern gibt es inzwischen Berichte über Ausbrüche in Kitas und an Schulen. Im hessischen Landkreis Groß-Gerau wurden nach einem Bericht der „Frankfurter Neuen Presse“ von Dienstag 49 Corona-Infektionen in einer Kita registriert.

19 Kinder, 13 Erzieher und 17 Angehörige seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. In neun Fällen sei bei Labortests die britische Variante B.1.1.7 nachgewiesen worden. Thüringen meldete in der vergangenen Woche Corona-Infektionen an mindestens 56 Schulen und Kindergärten. Auch aus etlichen anderen Bundesländern werden zunehmend Fälle bekannt.

Regierung plant massive Ausweitung von Selbsttests

Um mehr Sicherheit vor Ansteckungen in den Bildungseinrichtungen zu erreichen, plant die Bundesregierung eine massive Ausweitung der Corona-Tests. Laut eines Konzepts des Bundesgesundheitsministeriums soll es bald Selbsttests geben, die es wohl in der kommenden Woche im Handel zu kaufen gibt. Lesen Sie hier:Corona-Schnelltests für Laien - Das muss man wissen

Schulen sollen die Selbsttests für Schülerinnen und Schüler bereitstellen. Die Testergebnisse sind zwar nicht zu hundert Prozent verlässlich. Dennoch können sie bei regelmäßiger Anwendung zur Überwachung des Infektionsgeschehens beitragen. Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas haben zudem seit vergangener Woche einen Vorrang bei den Corona-Impfungen.

Weiter sieht das Konzept vor, dass alle Bürger noch im März in Testzentren, Apotheken oder Praxen zweimal wöchentlich kostenlos einen Antigen-Schnelltest machen lassen können. Getestete bekommen das Ergebnis schriftlich. Die Tests sollen helfen, Infektionen zu stoppen und das Virus einzudämmen. Die Nachweise sind laut Konzept auch „denkbar als Voraussetzung zum Betreten bestimmter Einrichtungen“.

