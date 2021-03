Corona-Schnelltests: Diese Tests sind zugelassen

In Deutschland soll es bereits in wenigen Tagen Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung geben. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind "umfassende Schnelltests, gleichsam als Freitesten", Teil einer Strategie für einen Ausstieg aus dem Lockdown.

Inzwischen haben sechs Corona-Selbsttests eine Sonderzulassung erhalten. Auch Laien können sich damit zu Hause testen

Die Tests sollen frei in Apotheken, in Geschäften und im Internet zu kaufen sein

Dutzende Hersteller von Corona-Tests für Laien drängen auf den Markt und beantragen eine Sonderzulassung. Sechs haben sie bereits erhalten. Ab nächster Woche sollen sie massenhaft zum Einsatz kommen. Sie sind die Leitplanken auf dem Rückweg raus aus dem Lockdown. So wollen es Bund und Länder bei ihrem Treffen am Mittwoch vereinbaren. Politisch gelten die Schnelltests als Eilsache.

Gleichzeitig hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Sitzung der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag Schwierigkeiten bei der Teststrategie eingeräumt. Zum einen seien Schnelltests noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar, zum anderen würden sie erhebliche Kosten für den Bund verursachen, sagte Merkel laut Sitzungsteilnehmern. Hier gehe es um dreistellige Millionenbeträge pro Monat, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) demnach. Lesen Sie hier: Kostenlose Schnelltests - Was beim Gipfel verhandelt wird

Diese Kosten würden aber in Kauf genommen, wurde Merkel weiter zitiert - schließlich handele es sich nur um einen begrenzten Zeitraum. „Wir müssen umfassend testen im April, Mai, Juni", sagte Merkel den Angaben zufolge. Danach würden die Impfungen bundesweit ihre Wirkung entfalten und das Testen werde weniger wichtig. Derzeit würden insgesamt 96 Anträge auf Zulassung von Schnelltests geprüft. Die Hälfte davon sei vielversprechend.

Botschaft angekommen. Um solche Selbsttests „schnellstmöglich verfügbar zu machen“, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach eigenen Aussagen den Firmen schon bei Antragstellung geholfen. Hauptsache: keine unnötigen Zeitverluste.

Selbst ist der Coronatester: Auf die Eigenanwendung kommt es an

Früher als erwartet hat das in Bonn ansässige Institut bereits sechs Produkte zugelassen. Schlag auf Schlag soll es weiter gehen. Es gibt viele Corona-Schnelltests, diese sechs jedoch sollen Laien selbst zu Hause machen können - ohne fremde Hilfe. Testen leicht gemacht, das ist die neue Dimension.

Diese Eigenanwendung war eines der wichtigsten Prüfkriterien. Und natürlich wurden alle Produkte medizinisch vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert. Von den Herstellern, die zuerst zum Zuge kommen, stammen zwei China, einer aus Südkorea und einer aus den USA:

Healgen Scientific aus Houston in Texas, von einer Siemenstochter vermarktet. Sehr viele staatliche Stellen haben schon vorbestellt.

Xiamen Boson Biotech und Hangzhou Laihe aus China. Den Test von Boson will die Drogeriekette dm massenhaft in den Handel bringen.

SD Biosensor aus Südkorea.

Die Methode ist immer gleich: Abstrich im vorderen Nasenbereich. Bei richtiger Anwendung sollen zu über 90 Prozent die tatsächlich infizierten, positiv getesteten Personen ausgewiesen werden.

Ab Montag dürften sie massenhaft angeboten werden

Im Internet werden die Produkte zum Teil schon verkauft - nun gelangen sie in den regulären Handel. Nach der Zulassung sind die Lieferanten dabei, die Ware neu zu konfektionieren, im Klartext: neue Produkt- und Verbraucherinformationen in deutscher Sprache und gemäß den behördlichen Vorgaben.

Ab Montag dürften die Apotheken die ersten Laientests erhalten, ab Dienstag will der Drogeriediscounter dm starten. Ab der dritten Märzwoche, so schätzen Insider, wird das Angebot massiv ausgeweitet.

Offen sind noch die Preise und Verkaufsgrößen. Bisher werden häufig 20er-Packung ausgeliefert, 2er oder 5er Verkaufseinheiten erscheinen realistisch. (san/mja/mit dpa)