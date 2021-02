So, 21.02.2021, 15.04 Uhr

In Myanmars Hauptstadt Naypidaw haben tausende Menschen am Trauerzug und der Bestattung einer jungen Frau teilgenommen. Die 20-Jährige starb vor wenigen Tagen, nachdem sie bei einer Demonstration gegen den Militärputsch in dem Land einen Kopfschuss erlitten hatte.