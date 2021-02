Wladimir Putin: Wie hoch ist das Vermögen des russischen Präsidenten?

Bereits als Kind wollte Putin KGB-Agent werden. Als es endlich soweit war, wurde er in Dresden stationiert, wo er sich als Pionier der Wirtschaftsspionage widmete. Was es sonst noch über das russische Staatsoberhaupt zu wissen gibt, erfahren Sie im Video.

Berlin. Offiziell lebt der russische Präsident Wladimir Putin ein sparsames Leben. Doch sein Vermögen könnte Ausmaße in Milliardenhöhe haben.

Wladimir Putin ist ohne Zweifel der mächtigste Mann Russlands. Seit mehr als 20 Jahren führt er das Land und hat in dieser Zeit womöglich auch ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Doch verlässliche Informationen zum Besitz des russischen Präsidenten sind rar. Dennoch kommen immer wieder Gerüchte auf. Teilweise heißt es sogar, Putin sei der reichste Mann Russlands.

Wladimir Putin: 26.700 Euro pro Monat als Präsident

Dabei klingen die offiziellen Angaben zunächst nicht, als handle es sich bei Putin um einen Multimillionär oder gar Milliardär. Laut der offiziellen Wahlliste der letzten Präsidentenwahl besitzt er eine Wohnung mit 77 Quadratmetern und eine Garage. Sein Gehalt als Präsident betrug 2017 umgerechnet rund 284.000 Euro. Mit rund 26.700 Euro pro Monat verdient er damit sicher nicht schlecht – aber doch rund 1000 Euro weniger als der US-Präsident. Lesen Sie auch: Joe Biden – Wie reich ist der neue Präsident der USA?

Dieser Palast am Schwarzen Meer soll angeblich Wladimir Putin gehören. Foto: Uncredited / dpa

Doch klar ist: Das offizielle Präsidentengehalt ist sicher nicht die einzige Einnahmequelle Putins. Und neben der offiziellen Wohnung dürfte er noch weitere Immobilien besitzen. So berichtete der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zuletzt über einen wahren Prunkpalast am Schwarzen Meer, der dem Präsidenten gehören soll. Dort würde er, wenn Nawalys Behauptungen zutreffen, auf einem Grundstück residieren, das rund 39-mal so groß wie das Fürstentum Monaco ist. Mehr zum Thema: Diesem Oligarchen gehört angeblich "Putins Palast"

Besitzt Wladimir Putin mehrere Milliarden?

Ob die Immobilie tatsächlich Putin gehört, ist unklar. Und auch, wie hoch dessen Gesamtvermögen ist, ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, wird es von verschiedenen Experten unterschiedlich eingeschätzt. Festzustehen scheint jedoch: Es geht in die Milliarden.

Wladimir Putin: Russlands Präsident gilt als sparsam. Doch er könnte über ein beachtliches Vermögen verfügen.

So liegen bereits niedrige Schätzungen bei rund 58,5 Milliarden Euro. Der Investmentbanker Bill Browder erklärte 2015 vor dem US-Kongress gar, dass Putin etwa 167 Milliarden Euro besitze. Damit wäre er zu diesem Zeitpunkt der reichste Mensch der Welt gewesen. Laut der "Wirtschaftswoche" soll der russische Präsident zudem zahlreiche Luxusgüter besitzen. Dazu gehören:

20 Villen

vier Yachten

58 Hubschrauber

zwei Oldtimer

Uhren im Wert von einer halben Millionen Euro

eine hochwertige Kunstsammlung

Laut einem Interview des Politikwissenschaftlers Stanislaw Belkowski soll Putin zudem Anteile an den Firmen Gazprom, Surgutneftegaz und Gunvor besitzen. Diese Anteile sollen laut "Wirtschaftswoche" aber nicht auf seinen Namen gelistet sein, sondern liefen über Mittelsmänner, denen Putin vertraue. (nfz)