Impf-Gipfel mit Merkel: Wann ist die Pressekonferenz heute?

Nach den Corona-Impfstoffen von Biontech und Pfizer sowie von Moderna könnte in Deutschland bald ein drittes Vakzin gegen Sars-CoV-2 hinzukommen: Das des britisch-schwedischen Pharma-Unternehmens Astrazeneca.

Berlin Bund und Länder beraten heute über das weitere Vorgehen in der Impfkampagne. Im Anschluss tritt Kanzlerin Angela Merkel vor die Presse.

An diesem Montag findet der Impfgipfel mit Angela Merkel statt

Daran teilnehmen werden auch die Länder und Vertreter der Impfstoff-Hersteller

Anschließend wird Merkel vor die Kameras treten und eine Pressekonferenz geben

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenteninnen und Ministerpräsidenten der Ländern beraten heute beim Corona-Impfgipfel über die anhaltenden Probleme der Impfkampagne. An der Videoschallte nehmen auch Vertreter der Impfstoff-Hersteller, der EU-Kommission und mehrere Bundesminister teil.

Die Konferenz ist für 14 Uhr angesetzt. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz mit Merkel geplant. Wann diese genau stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Spahn drängt auf Gipfel und dämpft dann die Erwartungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich in der vergangenen Woche für einen Impfgipfel ausgesprochen. Nun aber dämpfte Spahn selbst die Erwartungen an die Beratungen. Im Internetprogramm der „Bild“-Zeitung machte Spahn am Sonntagabend deutlich, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet. „Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren“, sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen „wird die Produktion nicht schneller“.

Vertrauen in dieser Krise erhalten wir nur, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen. Daher mein Vorschlag: Wir machen eine Impf-MPK, eine extra Ministerpräsidentenkonferenz nur zum Impfen. (1/5) — Jens Spahn (@jensspahn) January 28, 2021

Auch die Pharmabranche warnte vor zu hohen Erwartungen an den Gipfel. „Eine Impfstoff-Fabrik ist kein Bücherregal aus dem Möbelhaus, das man schnell aufbauen kann“, sagte der Präsident des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller, Han Steutel, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wäre es so, hätten wir es doch längst gemacht.“

Biontech verspricht mehr Impfdosen - Astrazeneca will nun doch liefern

Weiterhin wird die Impfkampagne der Bundesregierung durch mangelnde Verfügbarkeit von Impfstoffen ausgebremst. Spahn und der EU-Kommission wird vorgeworfen, nicht ausreichend Impfstoff bei den Herstellern Moderna und Biontech/Pfizer bestellt zu haben.

Gleichzeitig traten den beiden Unternehmen genau wie bei dem britisch-schwedischen Impfstoffhersteller Astrazeneca Produktionsengpässe auf. Astrazeneca kündigte daraufhin an, die vereinbarten Liefermengen an die EU für den Februar und März zu reduzieren.

Ein Krisentreffen der EU mit Vertretern des Pharmaunternehmens am vergangenen Mittwoch blieb ohne Ergebnis. Am Freitag gab die Europäische Arnzeimittelbehörde (EMA) grünes Licht für das Astrazeneca-Vakzin. Die EU-Kommission folgte dieser Empfehlung.

Impfkommission empfiehlt Astrazeneca nur für unter 65-Jährige Impfkommission empfiehlt Astrazeneca nur für unter 65-Jährige

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gab dann bekannt, Astrazeneca habe versprochen, doch mehr Impfdosen als zuletzt geplant an die EU zu liefern. Das Unternehmen werde seine Vakzin-Lieferungen an die EU um eine Woche vorziehen und habe zugesagt, die Anzahl der Impfdosen für die Europäische Union um etwa neun Millionen Stück zu erhöhen, sagte von der Leyen am Sonntagabend im ZDF.

Auch Biontech/Pfizer kündigte nur wenige Stunden vor dem Corona-Impfgipfel an, im zweiten Quartal des Jahres zusätzliche 75 Millionen Impfdosen an EU liefern zu wollen.

