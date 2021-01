Nawalny: Kreml-Kritiker rufen in 80 Städten zu Protesten gegen Putin auf

Moskau. Die Proteste für den Kreml-Kritiker Nawalny in Russland gehen weiter. Für Sonntag sind Demonstrationen in rund 80 Städten geplant.

Die Proteste für den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny reißen nicht ab. Die Behörden in Russland bereiten sich bereits auf neue Demonstrationen vor. In Moskau werden an diesem Sonntag auf Wunsch der Polizei sieben U-Bahn-Stationen geschlossen, teilte das staatliche Verkehrsunternehmen mit. Zudem sollen mehrere Straßen am Kreml gesperrt werden.

Vertraute Nawalnys, von denen am Freitag viele weitere unter Hausarrest gestellt wurden, haben erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen. Insgesamt seien Aktionen in rund 80 Städten geplant. Schon am vergangenen Wochenende gingen Zehntausende Russen auf die Straßen, um gegen die Machtelite im Land, gegen Präsident Wladimir Putin und für die Freilassung Nawalnys zu demonstrieren.

Unterdessen hat sich der Eigentümer eines Palastes am Schwarzen Meer zu Wort gemeldet, den Nawalny in einem Video ursprünglich Präsident Wladimir Putin zugesprochen hatte. Es handelt sich um den Oligarchen Arkadi Rotenberg. Der 69-Jährige ist ein enger Vertrauter und Ex-Judopartner des Kremlchefs Wladimir Putin.

Palast am Schwarzen Meer gehört offenbar dem Milliardär Rotenberg

Rotenberg gilt als einer der reichsten Menschen in Russland. Er steht auf einer Liste von Russen, die vom Westen im Zuge des Krieges in der Ostukraine mit Sanktionen belegt sind. Das Video „Ein Palast für Putin“ wurde bei Youtube bereits mehr als 103 Millionen Mal angeklickt. Das Grundstück samt Palast ist Nawalnys Film zufolge fast 40 Mal so groß wie Monaco und soll mehr als 100 Milliarden Rubel (1,1 Milliarden Euro) verschlungen haben.

Die russischen Behörden versuchen, neue Demonstrationen zu unterbinden oder wenigstens kleinzuhalten. So ordneten sie in Moskau die Schließung von Geschäften, Restaurants und Cafés in der Nähe der geplanten Proteste an, darunter auch ein Kinderkaufhaus. In sozialen Netzwerken wurde das Vorgehen als ein „hysterischer Schritt“ bezeichnet. Ziel ist es offenbar, so viele Menschen wie möglich vom Zentrum fernzuhalten.

Putin-Proteste: Behörden warnen vor Teilnahme an Demonstrationen

In Moskau wollen sich die Demonstranten nahe dem Sitz des Inlandsgeheimdienstes FSB nicht weit vom Kreml entfernt versammeln. In St. Petersburg im Norden des Landes begann die Polizei bereits am Samstag, Absperrgitter im Zentrum der Millionenmetropole aufzustellen, wie Bilder zeigten.

Die Behörden warnten die Bevölkerung vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Protesten und drohten mit Konsequenzen. Vor einer Woche gab es Menschenrechtlern zufolge rund 4000 Festnahmen. Auch die US-Botschaft in Moskau warnte ihre Staatsbürger vor Festnahmen am Sonntag und listete genaue Treffpunkte und Uhrzeiten von Demonstrationen auf. Das hatte zuletzt beim Kreml und im russischen Außenministerium für große Empörung gesorgt.

Anhänger Nawalnys kämpfen gegen Korruption im Machtapparat

Russlands Ermittler haben in den vergangenen Tagen den Druck auf Nawalnys Team massiv erhöht. Erst am Freitag wurden der Bruder Nawalnys und mehrere seiner Unterstützer unter Hausarrest gestellt. Zudem wird gegen einen angeblichen Sponsor von Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds FBK ermittelt. Seine Organisation kämpft gegen Korruption im russischen Machtapparat und machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit Enthüllungen.

Der 44-jährige Oppositionelle Nawalny war vor mehr als zehn Tagen kurz nach seiner Rückkehr aus Deutschland in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Er soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis und mehrere Prozesse. (dpa/bk)