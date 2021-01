Sa, 30.01.2021, 12.53 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat ein Impfzentrum im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda in Maryland besucht. Biden hat den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu seiner Priorität erklärt. Die USA sind in absoluten Zahlen weltweit am stärksten von der Pandemie getroffen.