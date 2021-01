Proteste in Wien gegen Corona-Maßnahmen - Regierung will Lockdown verlängern

So, 17.01.2021, 10.14 Uhr

Rund 10.000 Menschen haben am Samstag in Wien gegen die Corona-Maßnahmen der österreichischen Regierung protestiert. Unterdessen soll in dem Land der harte Corona-Lockdown um zwei Wochen verlängert werden.