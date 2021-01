CDU-Parteitag und Wahl des Vorsitzenden: Livestream und Programm

Das Logo der CDU steht an einer Scheibe.

Berlin Am Freitag und Samstag findet der digitale CDU-Parteitag statt. So können Sie die Abstimmung über den Parteivorsitz live verfolgen.

Am Freitag werden Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder Reden halten. Am Samstag entscheidet sich dann, wer neuer Parteichef der CDU wird

Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag mit 1001 Delegierten virtuell statt

Hier erfahren Sie, wie Sie die Veranstaltungen live im Free-TV und online als Livestream verfolgen können.

Wer wird neuer Vorsitzender der CDU – Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen? Auf dem ersten vollständig digitalen Parteitag am 15. und 16. Januar soll mit knapp neun Monaten Verspätung ein neuer Parteichef für die Christdemokraten gewählt werden. Diese Richtungsentscheidung hat im Wahljahr 2021 Auswirkungen auf die gesamte Bundespolitik.

Traditionell – und mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte der Union – könnte der neue CDU-Vorsitzende gute Chancen haben, der nächste Bundeskanzler zu werden. Die drei Kandidaten – Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen – hatten sich in den vergangenen Monaten medienwirksam in Stellung gebracht. Keine Talkshow wurde ausgelassen, Instagram-Profile herausgeputzt, Laschet holte sich Rückenwind von seinem Teampartner, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

CDU-Parteitag mit Vorsitz-Kampf: Das ist das Programm

Am Samstag kommt es endlich zur Vorsitzendenwahl. Doch Beobachter gucken auch auf den Freitag mit Spannung: Dann hält Bundeskanzlerin Angela Merkel virtuell ihre Rede, auch CSU-Chef Markus Söder wird ein Grußwort an die Delegierten richten.

Das zweitägige Programm des CDU-Parteitags umfasst mehrere Reden wichtiger Parteimitglieder sowie internationaler Gäste. Ein fester Zeitplan muss nicht eingehalten werden, lediglich Beginn und Ende der Veranstaltung sind terminiert. Der digitale Parteitag soll am Freitag, 15. Januar um 18 Uhr starten und am Abend um 21 Uhr enden. Am Samstag geht es um 9.30 Uhr mit den Abschlussreden der drei Bewerber um den Parteivorsitz los, das Programm sieht ein Ende der Veranstaltung für 15 Uhr vor.

Wahl des neuen CDU-Chefs: So können Sie den Parteitag live verfolgen

Der Parteitag der CDU wird, zumindest in Ausschnitten, von mehreren Anbietern übertragen. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender Phoenix überträgt den virtuellen CDU-Parteitag vollständig. Auch die Partei selbst hat einen Livestream eingerichtet. Das sind verschiedenen Übertragungen im Überblick:

Phoenix überträgt den Parteitag im Free-TV. Am Freitag beginnt die Sendung um 17.45 Uhr und am Samstag um 9.15 Uhr. Es gibt auch einen Livestream im Netz.

Ein „ZDF spezial“ berichtet am Samstag, 16. Januar 2021, ab 9.30 Uhr live von dem Wahl-Vormittag. Im Livestream in der ZDFheute-App und auf der Webseite des Senders soll der digitale CDU-Parteitag auch übetragen werden.

Die CDU überträgt ihren virtuellen Parteitag live und in voller Länge im Internet. Der kostenlose Livestream ist auf der Homepage der Partei zu finden.

