Joe Biden: Wahlleute wählen am 14. Dezember den US-Präsidenten

Tausende Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump haben erneut gegen dessen Wahlniederlage protestiert. In einigen US-Städten kam es zu Auseinandersetzungen.

Washington. Wahlmänner-Gremium tagt am 14. Dezember: Montag wird Joe Bidens Sieg bei der US-Wahl perfekt gemacht.

81,3 Millionen Amerikaner haben am 3. November Joe Biden ihre Stimme gegeben und Donald Trump (74,2 Millionen Stimmen) damit nach nur einer Amtszeit aufs Altenteil geschickt. Aber wirklich entscheidend auf dem Weg zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten ist, was am Montag zum Beispiel Chris Cracchiolo und Blake Mazurek machen.

Gemeinsam mit 14 anderen Wahlmännern und -frauen kommen die Demokraten im Kapitol von Lansing, der Hauptstadt des Bundesstaates Michigan, zusammen und bestätigen der Landesverfassung nach durch ihre Unterschrift unter sechs verschiedenen Zertifikate offiziell die Wahl des 78-jährigen Demokraten Biden zum 46. Präsidenten der USA.

Die 16 Stimmen aus Michigan gehen auf im 538-köpfigen „Electoral College”, das dezentral an diesem 14. Dezember in allen 50 Bundesstaaten tagt. Sechs Wochen nach der „Popular Vote”, der Volksabstimmung, wird hier das Resultat endgültig festgezurrt. Auch interessant:Biden und Harris zu Personen des Jahres gekürt

Videografik: Der lange Weg ins Weiße Haus Videografik- Der lange Weg ins Weiße Haus

306 Wahlleute gehen an Biden – wenn alles nach Plan läuft

Bestätigen sich die bekannten Zahlen, müssten 306 Wahlmänner für Biden stimmen, 232 für den unterlegenen Donald Trump. Definitiv wird Amerika das am 6. Januar erfahren. In einer Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat in Washington werden die Resultate öffentlich ratifiziert. 270 Stimmen sind für den Sieg notwendig.

US-Wahl 2020 – Alle wichtigen News

Selbst wenn in Einzelfällen „untreue Elektoren” sich nicht an das Abstimmungsergebnis halten sollten, was in über 30 Bundesstaaten mit Geldbußen belegt ist, hätte Biden ein komfortables Polster.

Am 14. Dezember stimmt das „Electoral College“ ab: Demokrat Joe Biden bekommt die Stimmen von 306 Wahlleuten – wenn alles läuft wie geplant. Foto: JIM WATSON / AFP

Rund 60 Klagen gegen das Wahlergebnis scheiterten

Mit dem „Electoral College” endet eine sechswöchige Hängepartie, in der Trump und seine Unterstützer dutzendfach in Schlüsselbundesstaaten versucht haben, den Sieg Bidens auf dem Gerichtsweg aufheben zu lassen.

Nach US-Medien sind rund 60 Klagen gescheitert. Zwei Mal ließ der Oberste Gerichtshof den Präsidenten mit der Behauptung auflaufen, Biden habe durch Wahlbetrug gewonnen. Trotzdem räumt Trump seine Niederlage nicht ein.

Hintergrund: Oberster Gerichtshof zeigt Donald Trump die kalte Schulter

Scharmützel bei Protesten gegen das Wahlergebnis

Zu seiner Unterstützung waren am Samstag Tausende in Washington auf die Straße gegangen. Tenor der Kundgebungen: „Wir werden Joe Biden nie als Präsidenten anerkennen.” Lesen Sie auch:Joe Biden will traditionelle US-Bündnisse wiederbeleben.

Am Abend kam es im Umfeld des Weißen Hauses zwischen linken Demonstranten und den von Trump hofierten rechtsextremen „Proud Boys” zu Scharmützeln. Mindestens vier Menschen wurden durch Messerstiche verletzt. Die Polizei nahm 20 Personen vorübergehend fest.

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden