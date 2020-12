Di, 08.12.2020, 18.02 Uhr

Eine Delegation von AfD-Bundestagsabgeordneten hat bei einem Besuch in Moskau scharfe Kritik an den politischen Verhältnissen in Deutschland geübt. Die AfD erlebe als größte Oppositionspartei in Deutschland "Diskreditierung und zum Teil auch Diffamierung", sagte Parteichef Tino Chrupalla.