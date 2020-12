Pfizer-Impfstoff: Darum verzögert sich die Auslieferung

Großbritannien hat den Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Biontech geht davon aus, dass die Markteinführung "in den nächsten Tagen" erfolgt.

New York. Gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelte Pfizer ein Corona-Vakzin. Jetzt muss der Pharmakonzern große Erwartungen dämpfen.

Der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer rechnet damit, in diesem Jahr nur die Hälfte der geplanten Menge an Corona-Impfstoffdosen ausliefern zu können. Das berichtet das „Wall Street Journal“. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte, dass dies unter anderem an Verzögerungen beim Ausbau der Lieferkette liege. Außerdem hätten die Ergebnisse der klinischen Studie später vorgelegen als ursprünglich gedacht.