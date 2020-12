In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus noch immer sehr hoch. Viele Experten befürchten, dass durch die Lockerungen der Corona-Beschränkungen über Weihnachten und Neujahr "eine dritte Welle" über die Intensivstationen hereinbrechen könnte.

Berlin. Der Pflegebeauftragte der Regierung und das RKI haben einen Leitfaden für coronasichere Besuche in Senioreneinrichtungen vorgelegt.

Corona: Was man bei Besuchen in Altenheimen beachten sollte

Was tun, wenn die demente Großmutter die Enkelin wegen ihrer Maske nicht erkennt? Wie lässt sich vermeiden, dass sich an Weihnachten Besucherschlangen vor den Pflegeheimen bilden? Und darf man in Corona-Zeiten überhaupt Geschenke mitbringen?