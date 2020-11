Infektionsschutzgesetz: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Berlin. Das neue Infektionsschutzgesetz wurde verabschiedet. Worum es darin geht, was die Kritiker sagen und was Sie sonst noch wissen müssen.

Was Sie über das neue Infektionsschutzgesetz wissen sollten

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz , das Bundestag und Bundesrat am Mittwoch, den 18. November, verabschiedet haben, sollen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung eine solidere gesetzliche Grundlage bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete das neue Gesetz noch am Abend des gleichen Tages, nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt tritt es in Kraft.