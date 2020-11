Corona: Infektionsschutzgesetz - So läuft die Demo in Berlin

Die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder sind ohne feste Beschlüsse zu Ende gegangen. Erst in der kommenden Woche soll es ein Konzept für einen längeren Zeitraum geben. Einstweilen gibt es nur Appelle an die Bürger.

Das Infektionsschutzgesetzt beschäftigt an diesem Mittwoch Bundestag und Bundesrat. Im Schnellverfahren soll dessen Neufassung durchgewunken werden. Das Ziel: vor allem mehr Rechtssicherheit. Die von der Regierung per Verordnung erlassenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sollen gesetzlich untermauert werden. Lesen Sie dazu: Infektionsschutzgesetz: Warum es die Regierung so eilig hat

Ab 12 Uhr wird der Bundestag in zweiter und dritter Lesung über den Entwurf von Union und SPD beraten und anschließend abstimmen. Im Bundesrat ist eine Sondersitzung für 15 Uhr angesetzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das Gesetz möglicherweise noch an diesem Mittwoch ausfertigen, so dass es in Kraft treten kann. Auch interessant: Corona-Gipfel: Keine neuen Beschlüsse – Entscheidung vertagt

Corona-Gegner rufen zu Demos in Berlin auf – Großeinsatz der Polizei

Das Schnellverfahren bringt die Gegner der staatlichen Corona-Politik auf den Plan. Corona-Kritiker , Corona-Leugner, Rechtsextreme und Reichsbürger haben zu Protesten aufgerufen. Das Bundesinnenministerium ließ Kundgebungen direkt am Bundestag und am Bundesrat im sogenannten befriedeten Bezirk zwar nicht zu, an vielen anderen Orten in Berlin wurden aber Kundgebungen und Gegendemonstrationen genehmigt. Die Demos sind bereits im Gange.

In Berlin haben Corona-Kritiker zu Demonstrationen aufgerufen. Die Novelle des Infektionsschutzgesetzes soll an diesem Mittwoch durch Bundestag und Bundesrat gehen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

AfD-Politiker Stephan Protschka twitterte am Mittwochvormittag Aufnahmen einer Festnahme. Seinen Angaben zufolge sei sein AfD-Kollege, der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse festgenommen worden. Auch die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag verbreitete das Video via Twitter. Er sei „niedergerungen“ worden, weil er keine Maske trug, hieß es im dem Tweet. Hilse habe ein Attest. Die Polizei Berlin hat den Vorfall bislang weder dementiert noch bestätigt.

Weil er keine Maske trug: Karsten @HilseMdB wurde von Polizeibeamten niedergerungen - da half auch kein Attest. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, er wird sich im Laufe des Tages äußern. #AfD #Berlin1811 #Infektionsschutzgesetz #B1811 #Wasserwerfer #Demos pic.twitter.com/wHvtbV0ipD — AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag 🇩🇪 (@AfDimBundestag) November 18, 2020

Die Polizei hatte sich bereits im Vorfeld auf einen größeren Einsatz vorbereitet. In einem Schreiben des Sicherheitsbeauftragten des Bundestages an die Abgeordneten war sogar von der Sorge die Rede, „dass der Parlamentsbetrieb beeinträchtigt wird, weil sowohl mit Angriffen auf die Gebäude des Deutschen Bundestages und auch auf Personen“ zu rechnen sei.

Infektionsschutzgesetz: Corona-Kritiker sprechen von „Ermächtigungsgesetz“

Die Kritik von Gegnern der staatlichen Corona-Politik gipfelt in dem Vorwurf, die Gesetzesnovelle sei ein „Ermächtigungsgesetz“. Die Demokratie werde damit außer Kraft gesetzt, der Weg in die Diktatur eingeschlagen. Die Gegner spielen damit auf das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten von 1933 an, mit dem sich der Reichstag selbst entmachtet und die Gesetzgebung auf Adolf Hitler übertragen hatte.

Diesen Vergleich wies unter anderem Außenminister Heiko Maas (SPD) per Twitter strikt zurück: „Völlig unabhängig davon, ob man sie für richtig hält: Die Coronamaßnahmen, die wir beschließen, haben nichts mit dem Ermächtigungsgesetz zu tun. Wer so infame Vergleiche anstellt, verhöhnt die Opfer des Nationalsozialismus und zeigt, dass er aus der Geschichte nichts lernt.“

Völlig unabhängig davon, ob man sie für richtig hält: Die Coronamaßnahmen, die wir beschließen, haben nichts mit dem #Ermächtigungsgesetz zu tun. Wer so infame Vergleiche anstellt, verhöhnt die Opfer des Nationalsozialismus und zeigt, dass er aus der Geschichte nichts lernt. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 17, 2020

Corona-Leugner versenden Spam-E-Mails an Bundestagsabgeordnete

Viele Abgeordnete wurden in den vergangenen Tagen von einer Flut von kritischen Spam-E-Mails überschwemmt und aufgefordert, das neue Gesetz zu verhindern. Allein sein Büro habe bis zum Dienstagvormittag etwa 37.000 solche Mails erhalten, berichtete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Die überwiegende Mehrzahl dieser E-Mails habe identische Textstellen. Wer dahinter stehe, könne man nicht klären. Auch FDP und Grüne berichteten Ähnliches. (jkali/dpa)

