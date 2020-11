Corona-Gipfel: Welche Maßnahmen Merkel und Co. beschließen könnten

In der Coronazeit verbringen wir viel Zeit zuhause. Mit wenigen Tricks können die eigenen vier Wände in einen wunderbaren Wohlfühl-Ort verwandelt werden...

Am Montag kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs zu Beratungen zusammen

Dabei soll geklärt werden, wie Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter vorgeht

Wir fassen zusammen, zu welchen Beschlüssen es dabei kommen könnte

Lockdown-Verlängerung? Weitere Beschränkungen? Oder eine Lockerung der Maßnahmen? Noch ist unklar, wie es im Kampf gegen das Coronavirus weitergeht. Am Montag treffen sich jedoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Corona-Gipfel: Beschluss zum „Lockdown light“ beim letzten Treffen

Zuletzt waren sie Ende Oktober zusammengekommen – damals hatten sie den „ Lockdown light “ beschlossen, der bis Ende November in Kraft bleiben soll. Er gilt seit dem 2. November und beinhaltet unter anderem diese Maßnahmen:

Schließung der Gastronomie

Kontaktbeschränkungen im privaten Umfeld

Schließung von Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios und Theatern

Verbot von touristischen Übernachtungen in Deutschland

Profisport ohne Zuschauer

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU, rechts) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller ((SPD, links) bei der Bekanntgabe der Beschlüsse des letzten Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Pandemie. Foto: FABRIZIO BENSCH / dpa

Ob das erneute Zusammenkommen der Regierungschefs von Bund und Ländern gleichzeitig auch neue Einschränkungen mit sich bringt, ist derzeit noch unklar. Von einer Lockerung der Maßnahmen ist aber wohl nicht auszugehen.

Ministerpräsidenten dämpfen vor Corona-Gipfel Hoffnung auf Lockerungen

Das betonten im Vorfeld der Gespräche gleich mehrere Teilnehmer. So dämpfte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ die Erwartungen. „Wir sehen eine leichte Verbesserung, allerdings weniger, als wir erhofft hatten“, sagte er in Bezug auf die Corona-Zahlen . Seit Beginn des Lockdowns seien erst zwei Wochen vergangen, wahrscheinlich müssen man noch etwas warten.

Malu Dreyer (SPD), die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sagte in der selben Sendung, wenn man am Montag zu dem Ergebnis komme, dass man noch nichts Aussichtsvolles sagen könne, treffe man sich eben ein paar Tage später wieder. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte bei „Markus Lanz“, dass es derzeit für Lockerungen keinen Anlass gebe.

Neue Beschränkungen? Das könnten Bund und Länder beschließen

Möglich sind im Gegensatz zu Lockerungen aber wohl neue Beschränkungen . Von verschiedenen Seiten wurden vor dem Corona-Gipfel Forderungen laut. Dazu zählen:

weitere Einschränkungen beim Sport in Innenräumen

veränderte Regeln für Schulen

ein früherer Beginn der Weihnachtsferien

In Sachen Amateursport geht Bayern mittlerweile voraus. Der Freistaat schließt alle Sporthallen – nur Schul- und Profisport bleibt in Innenräumen erlaubt. „Die Staatsregierung zieht damit eine Entscheidung vor, die Bayern bei der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag ohnehin vorgeschlagen hätte“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Schulen im Fokus von Bund und Ländern

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zudem, dass man beim Corona-Gipfel über die Schulen sprechen müsse. „So lange es verantwortbar ist, wollen wir, dass Schulen auf jeden Fall Präsenzunterricht machen und Kitas geöffnet bleiben“, sagte Günther. Was das konkret bedeutet, ist derzeit noch unklar.

Klare Forderungen formulierte hingegen Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Er pochte im Gespräch mit der „Passauer neuen Presse“ auf schärfere Hygiene-Vorschriften . Dazu passend hatte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) gefordert, die Maskenpflicht an Schulen stark auszuweiten.

Bringt der Corona-Gipfel wichtige Entscheidungen?

Zudem ist im Gespräch, den Beginn der Weihnachtsferien nach vorne zu verlegen, um kurz vor Weihnachten die Zahl der Kontakte stark zu reduzieren. Nordrhein-Westfahlen hat sich bereits dafür entschieden. Dieser Schritt wiederum wurde von Lehrerverbänden kritisiert.

Letztlich ist wohl nicht damit zu rechnen, dass Bund und Länder am Montag richtungsweisende Entscheidungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie treffen. Realistisch ist vielmehr, dass sie diese zunächst einmal aufschieben – etwa auf eine nächste Besprechung Ende November.

