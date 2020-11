US Wahl: So will Joe Biden die USA wieder vereinen

Als Joe Biden in seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware auf die Bühne tritt, jubeln ihm Tausende Menschen mit rot-weißen-blauen US-Flaggen zu. Seit einigen Stunden ist bekannt, dass Biden die erforderliche Mehrheit hinter sich weiß, um 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

„Das Volk hat gesprochen. Es hat uns einen klaren und überzeugenden Wahlsieg geliefert“, sagt der 77-Jährige frisch gewählte nächste Präsident lächelnd. Seine Hände sind dabei gefaltet. „Wir haben mit den meisten Stimmen gesiegt, die je ein Präsident in der Geschichte dieses Landes gewonnen hat: 74 Millionen Stimmen!“

Joe Biden will das Vertrauen aller Amerikaner gewinnen

Es ist ein historischer Moment, auf den Biden so sehr gehofft und hingearbeitet hat. Angesichts des Kopf-an Kopf-Rennens mit Donald Trump und der Zerstrittenheit des amerikanischen Volkes sieht er sich in der Rolle des Versöhners, der die Bürger wieder zusammenbringen will.

Er möchte das Vertrauen aller Amerikaner gewinnen. „Ich verspreche, ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen.“ Der Demokrat Biden war am Samstag von US-Medien im Rennen um das Weiße Haus zum Gewinner ausgerufen worden und in den Abendstunden aufgetreten.

Biden zeigt Verständnis für die enttäuschten Gefühle der Republikaner

Biden, der präsidial im dunklem Anzug vor die Menge tritt, bat Trumps Anhänger, ihm eine Chance zu geben, um gemeinsam für ein besseres Amerika zu arbeiten. „Lasst uns diese düstere Ära der Dämonisierung hier und jetzt zu Ende gehen lassen.“ Es sei nun die Zeit, sich gegenseitig zuzuhören.

Biden verstehe die Enttäuschung der Republikaner, da er selbst einige Male verloren habe. Er wolle nun aber nicht zwischen roten Staaten (Republikaner) oder blauen Staaten (Demokraten) unterscheiden, sondern nur die „Vereinigte Staaten“ sehen. Er sehe sich als Präsident aller US-Bürger – natürlich auch der Republikaner: „Sie sind nicht unsere Feinde. Sie sind Amerikaner.“

Biden will Corona-Expertenteam zur Bekämpfung der Pandemie zusammenstellen

Obwohl seine offizieller Amtsantritt erst am 20. Januar erfolgen soll, kündigte Biden an, sich bereits am Montag an die Arbeit zu machen. Wichtig sei es, die Corona-Pandemie einzudämmen. Schon nächste Woche soll eine Corona-Taskforce aus Wissenschaftlern und Experten zusammengesetzt werden, die im Januar nach seiner Amtsübernahme eingesetzt werde.

Seine Regierung will die „Seele Amerikas“ wiederherstellen und die USA wieder zu einem weltweit respektierten Land machen, versprach Biden. Es gehöre zu seiner Aufgabe, Wohlstand zu bringen und das Gesundheitssystem zu reformieren. Auf Trumps Bestreben, die Wahl auf dem Rechtsweg anzuzweifeln, ging Biden nicht ein.

Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris wird erste Frau in diesem Amt

Bereits vor Biden sprach die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris zu ihren Anhängerinnen und Anhängern. In ihrer Rede sprach sie von einer Zeitenwende. „Als unsere Demokratie selbst auf dem Wahlzettel stand, die Seele Amerikas auf dem Spiel stand und die Welt zuschaute, habt ihr einen neuen Tag für Amerika eingeläutet“, sagte Harris.

Die Amerikaner hätten sich mit der Wahl Bidens für Hoffnung, Einheit, Wissenschaft und Wahrheit entschieden, sagte Harris. Die 56-Jährige mit indischen Wurzeln würde die erste Frau und Schwarze im Vizepräsidentenamt. Harris lobte Biden dafür, den Mut gehabt zu haben, sie an seiner Seite aufzustellen und sagte: „Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die letzte sein. Denn jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist“.

US-Wahlrecht: Präsident braucht Mehrheit der Wahlleute

Der Demokrat Biden war am Samstag von US-Medien im Rennen um das Weiße Haus zum Gewinner ausgerufen worden. In den USA ist es üblich, dass die Präsidentenwahl auf der Basis von Prognosen großer Medienhäuser entschieden wird. Wegen der Corona-Pandemie hatten Millionen Amerikaner dieses Jahr per Brief abgestimmt, weshalb sich die Auszählung der Stimmen hinzog.

Der US-Präsident wird nur indirekt vom Volk gewählt. Die Stimmen der Wähler entscheiden über die Zusammensetzung des Wahlkollegiums, das den Präsidenten dann im Dezember wählt. Für einen Sieg braucht ein Kandidat die Mehrheit der 538 Wahlleute. (bk)