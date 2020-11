Kein Abstand, kaum Masken und kein Verständnis für Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie: In Leipzig trafen sich am Samstag Infektionsschutzgegner aus ganz Deutschland. Aufgerufen zur Großdemonstration hatte die Initiative „Querdenken“ aus Stuttgart.

20.000 Menschen versammelten sich nach Angaben der Polizei ab mittags in der Leipziger Innenstadt, der Augustusplatz war schon zu Beginn um 13 Uhr voll. Angemeldet war die Versammlung mit 16.000 Menschen.

Anti-Coronamaßnahmen-Demo: Versammlung beendet, Teilnehmer weiter vor Ort

Auflagen für die Versammlung waren ein Mindestabstand von 1,5 Metern und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Nachdem die meisten Teilnehmer dies aber auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht einhielten, beendete die Stadt Leipzig nach mehreren Stunden am Nachmittag die Versammlung. Doch laut Journalisten vor Ort blieben die Teilnehmer in der Innenstadt.

Anders als zuletzt in Berlin blieb die Veranstaltung bis zum späten Nachmittag weitgehende friedlich. Nur am Rande kam es laut Polizei zu kleineren Zusammenstößen.

Bundesweit herrscht Lockdown wegen Corona, doch in Leipzig kamen tausende Menschen eng zusammen. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Zuvor hatte eine Polizeisprecherin erklärt, Einsatzkräfte würden Personen ohne Maske ansprechen. Es sei aber „schwierig, bei dieser Menge, lückenlos zu kontrollieren“.

„Querdenken“-Demo: Gegenprotest deutlich kleiner

Dass die Versammlung in der Innenstadt stattfinden kann, hatte sich nach einem juristischen Tauziehen erst am Samstagvormittag entschieden. Die Stadt Leipzig hatte die Demonstration an den Stadtrand verlegen wollen. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen erlaubte aber die Kundgebung in der City.

Parallel zu Demo der Infektionsschutzgegner versammelten sich am Rande der „Querdenken“-Veranstaltung hunderte Gegendemonstranten.

Anti-Anti-Corona-Demo in Leipzig: Eine Teilnehmerin der Gegendemonstration trägt ein Schild mit der Aufschrift: "Du kannst schon keine Maske tragen, aber dann bist du halt ein EGO Arschloch". Foto: Sebastian Willnow / dpa

Aufgerufen zum Gegenprotest hatte unter anderem das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“. Irena Rudolph-Kokot vom Bündnis sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe vor allem Präsenz zeigen wollen. Es sei nicht das Ziel gewesen, zahlenmäßig mehr zu sein als die „Querdenken“-Veranstaltung.

Ursprünglich hatte der Gegenprotest auf dem Augustusplatz stattfinden sollen und die „Querdenken“-Demo außerhalb der Innenstadt.

Masken überall, nur nicht über Mund und Nase: Eine Teilnehmerin der „Querdenken“-Demonstration mit einem selbst gebastelten “Masken-Baum“. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts sei eine „offizielle Zulassung eines Superspreader-Events mit Ansage“, kritisierte Rudolph-Kokot. „Denn die haben ja angekündigt, keine Masken tragen zu wollen“. Es sei eine Zumutung für die Stadt und die Bürger, dass ohne Einhaltung von Abstand auf viel zu kleinem Raum demonstriert werde. Damit werde die Coronaschutzverordnung ausgehebelt. Die Menschen kämen sich „verarscht“ vor.

„Es ist schwer erklärbar, dass sich derzeit nur zwei Hausstände treffen dürfen, aber 16.000 Menschen auf einem Platz demonstrieren dürfen“, sagte am Samstag auch Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig. Halte man die vorgeschrieben Abstände von 1,5 Meter ein, komme man auf maximal 5000 Menschen für den Augustusplatz. (tma/dpa)