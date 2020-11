Vertreter verschiedener Religionen gedenken in Berlin der Terroropfer von Wien

Fr, 06.11.2020, 19.07 Uhr

Nach dem islamistischen Anschlag in Wien haben Vertreter verschiedener Glaubensgemeinschaften auf Einladung des Zentralrats der Muslime in Deutschland der Opfer gedacht. Vor der österreichischen Botschaft in Berlin setzten sie ein Zeichen für Tolerenz und gegen Extremismus.