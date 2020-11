US-Präsident Donald Trump versucht eine drohende Niederlage gegen Herausforderer Joe Biden mit juristischen Mitteln abzuwenden. In mehreren Bundesstaaten, in denen noch Stimmen gezählt werden, hat Trumps Team Klagen eingereicht, um die Auszählung zu stoppen.

In Georgia reichten der Präsident und die Republikaner eine Klage im Chatham County ein. Sie forderten die strikte Abtrennung von Briefwahlunterlagen, die nach dem Ende der Stimmabgabe am Dienstagabend eintrafen. Nach Angaben eines Beobachters, so der Vorwurf des Trump-Teams, seien 53 Stimmzettel illegal zum Stapel rechtzeitig eingetroffener Wahlunterlagen hinzugefügt worden.

Anders als in anderen Bundesstaaten dürfen in Georgia Briefwahlunterlagen nur dann ausgezählt werden, wenn sie vor Schließung der Wahllokale eingetroffen sind.

Trump klagt in mehreren hart umkämpften Bundesstaaten

In Georgia liegt Trump am Donnerstagmorgen mitteleuropäischer Zeit mit gut 20.000 Stimmen knapp vorn – sein Vorsprung schrumpft jedoch stündlich, je mehr Stimmen ausgezählt wurden. Unter den Briefwählern gibt es – so die Erfahrung aus vergangenen Wahlen – deutlich mehr Anhängerinnen und Anhänger der Demokraten als von Trumps Republikanern. Ohne einen Sieg in dem Bundesstaat im Südosten hat Trump kaum eine Chance, das Präsidentenamt zu halten.

US-Wahl 2020 – Alle wichtigen News

Ähnliche Klagen hatte das Team des amtierenden Präsidenten bereits in anderen hart umkämpften Staaten eingereicht. In Michigan und Pennsylvania fordern die Republikaner, die weitere Auszählung von Stimmen auszusetzen, bis ihre Wahlbeobachter besseren Zugang zum Verfahren bekommen. In Wisconsin beantragten sie eine Neuauszählung der Stimmen.

Lesen Sie auch: Norbert Röttgen zur US-Wahl – „Es wird ein Kampf mit allen Mitteln“

US-Wahl: Trump behauptet Wahlbetrug – ohne Beweise

Die juristischen Attacken zielen darauf ab, das knappe Rennen um das Weiße Haus zu Trumps Vorteil zu drehen. Michigan und Wisconsin, zwei entscheidende Bundesstaaten, hatte Joe Biden zuletzt für sich verbuchen können. In Pennsylvania liegt Trump mit rund 150.000 Stimmen (Stand 7.30 Uhr Uhr MEZ) noch vorn.

Der US-Präsident sprach am Mittwoch mit Blick auf die noch laufende Auszählung bereits von massivem Betrug. „Sie finden überall Stimmen für Biden – in Pennsylvania, in Wisconsin und in Michigan. So schlecht für unser Land“, schrieb er auf Twitter.

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Experten und Studien zufolge ist Wahlbetrug in den USA aber extrem selten. Twitter versah mehrere Nachrichten Trumps umgehend mit einem Warnhinweis und schränkte damit auch die Möglichkeit der Weiterverbreitung der Tweets ein. Trump hatte bereits vor der Wahl am Dienstag mehrfach offen gelassen, ob er einen Sieg Bidens akzeptieren würde.

Republikaner und Demokraten stellen sich auf lange Auseinandersetzung ein

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärte, dass er Trumps Ankündigung, den Kampf um die Wahl vor Gericht fortzusetzen, für unproblematisch halte. Bei einem knappen Wahlergebnis „ist das schon früher passiert und könnte auch dieses Mal passieren“, sagte der Trump-Vertraute. „Vor Gericht zu gehen, ist der Weg, wie wir Unsicherheiten auflösen.“

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden

Die Demokraten warben sogleich um Spenden für Prozesskosten. Sie seien nach Trumps Drohungen „bereit, zurückzuschlagen“, schrieb Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris auf Twitter. „Unsere Arbeit könnte sich über Wochen hinziehen und wir brauchen Ihre Hilfe“, hieß es in dem Spendenaufruf. (tma)